農曆新年2025｜房委會轄下商場添熊貓裝置 下月有財神及醒獅巡遊

蛇年即將到來，房委會在轄下商場添上熊貓造型裝置迎接蛇年，與市民歡度新歲。房委會亦於青衣長青商場、粉嶺皇后山商場及九龍城晴朗商場設有新春熊貓裝置，增添節慶氛圍。
房委會表示，為迎接及慶賀農曆新年，位於油塘的區域商場大本型將以『醒獅‧新裝 築夢迎新春』為主題，舉辦一連串新春慶祝活動及節慶裝置，讓顧客在外出購物消遣的同時可欣賞多項精彩表演，感受傳統文化。大本型為可愛的大熊貓換上新裝，披上醒獅披風於中庭遊走，結合香港非物質文化遺產清單項目之一的舞獅，作為設計元素，聯同本地知名華服設計師的設計，於大本型中庭及天台花園構築不同的光影空間，以科技結合傳統新春元素，為市民帶來不同的沉浸式體驗。
為鼓勵和支持青年實踐創業夢想，房委會早前推出「共築・創業家」計劃，在旗下商場，包括大本型、啟鑽商場、海麗商場、水泉澳廣場、葵涌商場、梨木樹商場及皇后山商場向青年免租金提供商舖，讓他們試行創業計劃。配合新春將至，由即日起，大本型「型人會」會員可於該商場以300分積分換領一套或以500分積分換領兩套利是封。數量有限，換完即止。利是封內附優惠券乙張，憑券可於「共築・創業家」計劃其中14間參與商店購物享九折優惠。
此外，大本型即日起至28日期間，在露天廣場舉辦新春市集及夜間街頭表演。2月2日及9日的一連兩個周日下午分別會有財神及醒獅巡遊，延續節日氣氛。房委會表示，為鼓勵市民前往房委會的零售設施購物，房委會於轄下零售設施、食肆及街市為消費滿指定金額的顧客提供免費泊車優惠。此外，大本」及油麗商場為消費滿指定金額的「型人會」會員提供免費泊車優惠，詳情可參閱商場內的告示。