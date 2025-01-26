農曆新年2025｜房委會轄下商場添熊貓裝置 下月有財神及醒獅巡遊

蛇年即將到來，房委會在轄下商場添上熊貓造型裝置迎接蛇年，與市民歡度新歲。房委會亦於青衣長青商場、粉嶺皇后山商場及九龍城晴朗商場設有新春熊貓裝置，增添節慶氛圍。

房委會表示，為迎接及慶賀農曆新年，位於油塘的區域商場大本型將以『醒獅‧新裝 築夢迎新春』為主題，舉辦一連串新春慶祝活動及節慶裝置，讓顧客在外出購物消遣的同時可欣賞多項精彩表演，感受傳統文化。大本型為可愛的大熊貓換上新裝，披上醒獅披風於中庭遊走，結合香港非物質文化遺產清單項目之一的舞獅，作為設計元素，聯同本地知名華服設計師的設計，於大本型中庭及天台花園構築不同的光影空間，以科技結合傳統新春元素，為市民帶來不同的沉浸式體驗。