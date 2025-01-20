農曆新年2025｜旅發局年初一辦新春國際匯演　兩港隊代表「跳入」尖沙咀

由旅發局舉辦的全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」，大年初一(29日)在尖沙咀矚目登場。表演陣容更勝去年，為市民旅客帶來 9架璀璨花車、46隊環球表演隊伍。
跳繩表演重現巴黎奧運招式
2024巴黎奧運特別引入跳繩為表演及周邊比賽項目，曾獲邀遠赴法國的港隊代表何卓錡、李俊明將聯同另外22位運動員，兩人在年初一新春花車巡遊將再展身手，表演曾登上奧運舞台的高難度招式。
首次參與新春匯演的李俊明指，跳繩運動已走向國際舞台，變得創新，我想透過新春花車巡遊這 盛事擺脫大眾認爲跳繩沉悶單一的固有形象。另一港隊代表何卓錡去年已參加匯演，她希望今年演出變 得更「熱血」，將巴黎奧運經驗及技巧帶到尖沙咀街頭， 讓市民旅客了解到跳繩表演亦可極具觀賞價值。
負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷表示，總會榮幸繼續參與新春花車匯演，同時邀請來自四大洲的頂尖跳繩高手匯聚香港獻技，包括在巴黎奧運表演的法國、日本選手，擁有 72 項世界冠軍的澳洲跳繩高手、中國首席女跳繩運動員及世界紀錄保持者。
舞團表演以水為題
首次參加「國泰新春國際匯演之夜」的本地表演隊伍Chestroll Dance Crew於2018年底成立，成員由商業排舞師及全職舞蹈老師、大學生及上班族等組成，並於世界舞蹈大賽中屢獲殊榮，包括2019及2023年的世界舞蹈大賽香港站冠軍，以及2024年韓國HARUCompetition冠軍。
舞蹈表演以水為題，突顯成員連貫流暢的「水系」質感編舞，更會大展在韓國比賽時奪冠的舞技，包括重現舞者以肢體動作合組「花船」的一幕。Chestroll Dance Crew總監、著名排舞師黃晉洋解釋，匯演以花車為一大特色，特意自製「花船」上場，寓意隊員踏上舞台演出的旅途。他又稱，因為演出場地更大，25位成員要投放更多能量填滿舞台，將原有表演濃縮成1分45秒的精華，同時需須現場觀眾互動，才能引領觀眾感受沉浸式表演。
是次表演涵蓋非洲流行舞、Krumping、Urban Choreo等多種舞蹈範疇，採用節奏明快的南非音樂Amapiano，希望為觀眾送上活力。
旅發局聯乘香港許願節 延續新春氣氛
旅發局今年又與「香港許願節」聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村。市民旅客於本月30至下月13日新春期間，於大埔林村許願廣場可觀賞多部花車，更可於初二(30日)及初三(31日)欣賞多隊「新春國際匯演之夜」內地及國際表演隊伍的「升級版」表演。部份團隊亦會於初二及初三到城中不同商場表演，不容錯過。
旅發局亦為旅客提供新春旅遊攻略，官方網站推出一站式新春節慶專頁，搜羅多個城中新春慶祝活動，包括年宵市場、初一新春國際匯演、初二賀歲煙花、初三農曆新年賽馬日、初四賀歲盃、 廟宇參拜祈福、熱門景點新春活動等，讓旅客更全面體驗香港節慶文化。