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2025-01-20 12:58:19

農曆新年2025｜旅發局年初一辦新春國際匯演　兩港隊代表「跳入」尖沙咀

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今次 24位參與匯演的本地運動員全爲現役或前港隊跳繩代表，不乏世 界冠軍級人馬。

今次 24位參與匯演的本地運動員全爲現役或前港隊跳繩代表，不乏世界冠軍級人馬。(旅發局)

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由旅發局舉辦的全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」，大年初一(29)在尖沙咀矚目登場。表演陣容更勝去年，為市民旅客帶來 9架璀璨花車、46隊環球表演隊伍。

跳繩表演重現巴黎奧運招式 

2024巴黎奧運特別引入跳繩為表演及周邊比賽項目，曾獲邀遠赴法國的港隊代表何卓錡、李俊明將聯同另外22位運動員，兩人在年初一新春花車巡遊將再展身手，表演曾登上奧運舞台的高難度招式。

首次參與新春匯演的李俊明指，跳繩運動已走向國際舞台，變得創新，我想透過新春花車巡遊這 盛事擺脫大眾認爲跳繩沉悶單一的固有形象。另一港隊代表何卓錡去年已參加匯演，她希望今年演出變 得更「熱血」，將巴黎奧運經驗及技巧帶到尖沙咀街頭， 讓市民旅客了解到跳繩表演亦可極具觀賞價值。

負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷表示，總會榮幸繼續參與新春花車匯演，同時邀請來自四大洲的頂尖跳繩高手匯聚香港獻技，包括在巴黎奧運表演的法國、日本選手，擁有 72 項世界冠軍的澳洲跳繩高手、中國首席女跳繩運動員及世界紀錄保持者。

 

跳繩經驗約 15 年的李俊明（右）於 2014 年加入港隊。在新春匯演中， 他將在擅長的花式跳繩融入 繞繩及翻騰元素。另一港隊代表何卓錡（左）大賽經驗同樣豐富，她將展示觀賞性較高的舞蹈交互 繩（Fusion Double Dutch）- 糅合街舞及跳繩的新派跳繩項目。 兩港隊代表「跳入」尖沙咀 帶動全城跳出活力 。(旅發局) 負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷。 在 2018 年和 2021 年的世界跳繩錦標賽，奪得男 子個人冠軍的運動員張柏鴻，亦將在匯演中大展身手。 市民旅客在新春匯演就可欣賞到李俊明曾帶到巴黎奧運舞台的「過隧道」招式。 在賀歲匯演中，何卓錡將透過舞蹈交互繩展示跳繩與街舞 的完美結合。 李俊明將在表演融合體操與跳繩，如將耳熟能詳的體操動作「湯馬斯盤旋」加入表演，讓花式跳繩 表演顯得更耳目一新。

舞團表演以水為題

首次參加「國泰新春國際匯演之夜」的本地表演隊伍Chestroll Dance Crew2018年底成立，成員由商業排舞師及全職舞蹈老師、大學生及上班族等組成，並於世界舞蹈大賽中屢獲殊榮，包括20192023年的世界舞蹈大賽香港站冠軍，以及2024年韓國HARUCompetition冠軍。

舞蹈表演以水為題，突顯成員連貫流暢的「水系」質感編舞，更會大展在韓國比賽時奪冠的舞技，包括重現舞者以肢體動作合組「花船」的一幕。Chestroll Dance Crew總監、著名排舞師黃晉洋解釋，匯演以花車為一大特色，特意自製「花船」上場，寓意隊員踏上舞台演出的旅途。他又稱，因為演出場地更大，25位成員要投放更多能量填滿舞台，將原有表演濃縮成145秒的精華，同時需須現場觀眾互動，才能引領觀眾感受沉浸式表演。

是次表演涵蓋非洲流行舞、KrumpingUrban Choreo等多種舞蹈範疇，採用節奏明快的南非音樂Amapiano，希望為觀眾送上活力。

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首次參加「國泰新春國際匯演之夜」的本地表演隊伍 Chestroll Dance Crew 於 2018 年底成立，成員 由商業排舞師及全職舞蹈老師、大學生及上班族等組成。(旅發局) (旅發局) (旅發局) (旅發局) (旅發局) (旅發局) (旅發局)

旅發局聯乘香港許願節 延續新春氣氛

旅發局今年又與「香港許願節」聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村。市民旅客於本月30至下月13日新春期間，於大埔林村許願廣場可觀賞多部花車，更可於初二(30)及初三(31)欣賞多隊「新春國際匯演之夜」內地及國際表演隊伍的「升級版」表演。部份團隊亦會於初二及初三到城中不同商場表演，不容錯過。

旅發局亦為旅客提供新春旅遊攻略，官方網站推出一站式新春節慶專頁，搜羅多個城中新春慶祝活動，包括年宵市場、初一新春國際匯演、初二賀歲煙花、初三農曆新年賽馬日、初四賀歲盃、 廟宇參拜祈福、熱門景點新春活動等，讓旅客更全面體驗香港節慶文化。

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