農曆新年2025｜旅發局年初一辦新春國際匯演　兩港隊代表「跳入」尖沙咀

今次 24位參與匯演的本地運動員全爲現役或前港隊跳繩代表，不乏世界冠軍級人馬。(旅發局)

由旅發局舉辦的全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」，大年初一(29日)在尖沙咀矚目登場。表演陣容更勝去年，為市民旅客帶來 9架璀璨花車、46隊環球表演隊伍。

跳繩表演重現巴黎奧運招式

2024巴黎奧運特別引入跳繩為表演及周邊比賽項目，曾獲邀遠赴法國的港隊代表何卓錡、李俊明將聯同另外22位運動員，兩人在年初一新春花車巡遊將再展身手，表演曾登上奧運舞台的高難度招式。

首次參與新春匯演的李俊明指，跳繩運動已走向國際舞台，變得創新，我想透過新春花車巡遊這 盛事擺脫大眾認爲跳繩沉悶單一的固有形象。另一港隊代表何卓錡去年已參加匯演，她希望今年演出變 得更「熱血」，將巴黎奧運經驗及技巧帶到尖沙咀街頭， 讓市民旅客了解到跳繩表演亦可極具觀賞價值。

負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷表示，總會榮幸繼續參與新春花車匯演，同時邀請來自四大洲的頂尖跳繩高手匯聚香港獻技，包括在巴黎奧運表演的法國、日本選手，擁有 72 項世界冠軍的澳洲跳繩高手、中國首席女跳繩運動員及世界紀錄保持者。