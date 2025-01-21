農曆新年2025｜李家超：料140萬內地客訪港　大熊貓龍鳳胎2.16亮相辦命名活動

行政長官李家超今日早上出席行政會議前見記者表示，下月15日是港產龍鳳胎大熊貓的半歲生日，屆時會有亮相儀式，翌日會與公眾見面。李家超表示，他主張為一對大熊貓龍鳳胎舉辦命名活動，令大家參與其中，期望一同分享喜悅和溫暖，稍後會公布細節。李家超在社交平台發文透露，早前，他和太太曾到海洋公園探訪大熊貓龍鳳胎，聽取海洋公園動物護理和獸醫團隊，以及中國大熊貓保護研究中心就牠們的健康狀況所作的評估和匯報，很高興得悉一對寶寶正健康成長。

李家超又提到蛇年將至，本港將有一系列慶祝活動，包括大年初一晚上，尖沙咀有新春國際匯演，演出團體有55個，而多隊表演團隊會在大年初二及初三到大埔林村表演，是疫情後首次，多輛花車亦會轉移至林村至正月十六。他說大年初二晚上有賀歲煙花，預料吸引數十萬人觀賞；大年初三馬場有賽馬；初四有足球賀歲盃，齊集國際足球名宿在大球場獻技。

延長口岸通關時間？李家超：料本周公布

內地一連8日的春節黃金周，預計會有超過140萬名內地客經各口岸來港，日均訪港人次將會較去年國慶和春節分別增加3%及14%，為確保各項活動順暢及有序進行，旅客有良好體驗，他已指示各部門做好準備，制訂人流管理的預案等，由政務司司長陳國基領導的小組已展開工作，並正與內地商討具體安排，按情況決定會否延長口岸通關時間，小組會在部署好之後，預計本周內會有進一步公布。他強調，每次節日的情況不同，當局會審慎考慮相關情況後作出合適安排。