農曆新年2025｜港鐵年廿九晚通宵行車　明起至初七周末及公眾假期加密班次

為方便大眾於節日期間外出歡度佳節，港鐵公司將於農曆新年期間，於不同時段加強多條鐵路綫的列車服務，合共增加逾1,600班車。由明天至年初七(4日)期間，港島綫、荃灣綫、東鐵綫及南港島綫四條鐵路綫，會於周六、日及公衆假期指定時段加密班次，而東鐵綫及迪士尼綫亦將於此期間的大部分日子加強列車服務。

8 條本地鐵路下午 3 時行駛繁忙班次

至於在年廿九(28日)，港鐵將提供通宵服務，8條本地鐵路綫提早於下午3時行駛晚上繁忙時段班次，港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫(北角至將軍澳站)將加密至約兩分鐘一班車。當晚所有本地鐵路綫(不包括東鐵綫來往上水至羅湖及落馬洲站、機場快綫及迪士尼綫)及輕鐵7條路綫亦將通宵行駛。港鐵巴士3條路綫則會延長服務時間，高鐵香港段將如常服務。此外，年初二(30日)維港煙花匯演，7條鐵路綫將調整班次，而東鐵綫更會於當天早上開始逐步加強服務。