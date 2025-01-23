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2025-01-23 11:42:54

農曆新年2025｜港鐵年廿九晚通宵行車　明起至初七周末及公眾假期加密班次

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農曆新年2025｜港鐵年廿九晚通宵行車　明起至初七周末及公眾假期加密班次 (資料圖片)

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為方便大眾於節日期間外出歡度佳節，港鐵公司將於農曆新年期間，於不同時段加強多條鐵路綫的列車服務，合共增加逾1,600班車。由明天至年初七(4)期間，港島綫、荃灣綫、東鐵綫及南港島綫四條鐵路綫，會於周六、日及公衆假期指定時段加密班次，而東鐵綫及迪士尼綫亦將於此期間的大部分日子加強列車服務。

8條本地鐵路下午3時行駛繁忙班次

至於在年廿九(28)，港鐵將提供通宵服務，8條本地鐵路綫提早於下午3時行駛晚上繁忙時段班次，港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫(北角至將軍澳站)將加密至約兩分鐘一班車。當晚所有本地鐵路綫(不包括東鐵綫來往上水至羅湖及落馬洲站、機場快綫及迪士尼綫)及輕鐵7條路綫亦將通宵行駛。港鐵巴士3條路綫則會延長服務時間，高鐵香港段將如常服務。此外，年初二(30)維港煙花匯演，7條鐵路綫將調整班次，而東鐵綫更會於當天早上開始逐步加強服務。

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機場快綫延長服務時間

機場快綫亦會配合節日旅遊高峯，延長服務時間。於年初一(29)當天，由香港站開往機場及博覽館站的頭班車，將提前於上午535分開出；而年初三至初五晚上由博覽館站開出，途經機場站往香港站方向的尾班車則將延後至凌晨1時正開出。

農曆新年期間預計會有較多乘客出行，乘客可使用手機應用程式MTRMobile或港鐵網站查閲列車資訊，並隨時留意現場採取的人流管理措施。

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