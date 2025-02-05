農曆新年2025｜經民聯花車巡遊談中美貿易戰　林健鋒斥美方不能「誰大誰惡誰正確」

經民聯適逢今日年初八舉辦花車巡遊，祝願香港今年創出經濟新高峰。不過，經民聯副主席林健鋒提到美國總統特朗普近日就中國展開關稅戰，他指美國不能「誰大誰惡誰正確」。 林健鋒在花車巡遊啟動禮後見記者，提到中美貿易戰源於美國，而香港商界早已做好準備，將生產線搬到其他亞洲地區。他對本港經濟有信心，相信是「穩紮穩打」，本地生產總值（GDP）會穩步上升。不過，他提及「樣樣嘢思思縮縮解決唔到問題」。他指出關稅戰反而會對美國市民帶來很大影響，貨物成本上升，尤其貧苦民眾會「冇啖好食」，怨聲四起。有見中國繁榮安定，林健鋒指希望全世界都是如此。他提及不希望烽煙四起，「最重要大家坐低傾」，他認為中國的反制措施是合適的回應，得到全世界多數國家認同。

促財政預算案為未來投資 今日特意挑選初八舉行花車巡遊，經民聯主席盧偉國致辭時解釋「八」是吉祥號碼，諧音是「發」，寓意今年香港一直「發」展、市民「發」財、學生「發」奮。他相信香港有動力創出經驗新高峰，例如海洋公園大熊貓龍鳳胎即將與公眾見面，熊貓經濟帶來新活動，經濟上有新支撐點。他今日扮演財神向市民拜年，更帶同鑽石色士風演繹《財神到》，他指寓意香港東方之珠像鑽石般璀璨。至於特區政府「財爺」、財政司司長陳茂波將公布財政預算案，他指面對赤字預算，正正需要為未來投資，提振經濟。

經民聯另一副主席梁美芬同樣提及一對大熊貓龍鳳胎是上天贈送的禮物，市民與遊客看到熊貓開心到不得了。她相信今年開源上有很多辦法，祝願香港「開多啲財路」。林健鋒則提及梁美芬的兒子剛結婚，如果梁美芬接下來可以「抱孫」，取得政府2萬元新生嬰兒獎勵金，經民聯會「加多兩萬」。梁美芬興起呼籲大朋友和小朋友加油，努力為人口貢獻 。經民聯立法會議員陸瀚民則促請政府辦好「盛事經濟」，利用好啟德體育園、中環海濱用地等表演場地，吸引多些遊客來港。