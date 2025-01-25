農曆新年2025｜調查：53%市民封20元利是　50元利是升逾半成

農曆新年將至，又到了一年一度派利是的時候。香港研究協會調查發現53%受訪者每封利是平均封20元，平均封50元利是的則升逾半成。
53%市民封20元利是
協會在本月2日至16日成功訪問了1,017名市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。屬「派利是」的受訪者中，平均每封利是的金額，有53%表示為「20元」，按年跌1個百分點；表示為「50元」的佔16%，升7個百分點，表示為「100元或以上」的佔15%，跌1個百分點，表示為「10元」的佔10%，跌2個百分點，而表示「不打算派利是」的則佔5%，升2個百分點，顯示今年利是金額分佈向50元靠攏。至於利是的金額變化，有23%預計今年封利是的總金額會較去年增加，表示「差不多」的佔62%，表示「減少」的佔12%。
37%市民料消費較去年增加
調查發現，37%受訪者預料今年農曆新年的消費會較去年增加，表示「差不多」的則有36%，表示「減少」的有20%，而表示「未決定」及「無意見」的共佔7%。至於分項消費意欲，調查結果顯示以「外出用膳／外賣／到會」最為顯著，有42%受訪者表示會增加相關開支。其次是「孝敬長輩」，表示會增加開支的有31%；再次是「零售商品」，表示會增加開支的有30%；反映今年新春消費飲食及零售業較能受惠。
香港研究協會負責人促請特區政府藉新春佳節，積極舉辦富有香港傳統文化特色的活動，帶動城市節日氣氛的同時，向全世界展現香港的獨特文化魅力，吸引更多旅客訪港並刺激本地消費，從而惠及市民生計，共同邁向蛇騰喜慶的新一年。