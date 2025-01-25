農曆新年2025｜調查：53%市民封20元利是　50元利是升逾半成

農曆新年將至，又到了一年一度派利是的時候。香港研究協會調查發現53%受訪者每封利是平均封20元，平均封50元利是的則升逾半成。

53%市民封20元利是

協會在本月2日至16日成功訪問了1,017名市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。屬「派利是」的受訪者中，平均每封利是的金額，有53%表示為「20元」，按年跌1個百分點；表示為「50元」的佔16%，升7個百分點，表示為「100元或以上」的佔15%，跌1個百分點，表示為「10元」的佔10%，跌2個百分點，而表示「不打算派利是」的則佔5%，升2個百分點，顯示今年利是金額分佈向50元靠攏。至於利是的金額變化，有23%預計今年封利是的總金額會較去年增加，表示「差不多」的佔62%，表示「減少」的佔12%。