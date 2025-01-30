農曆年初二煙花滙演將於今晚(30日)晚上八時正舉行，今年煙花以「金蛇迎春慶豐年」為主題，表演長23分鐘，屆時於維多利亞港上空發放九幕美麗的煙花，除了有元寶、「8」等新年主題煙花外，香港6隻大熊貓亦會「現身」成為滙演焦點，與全港市民和訪港遊客共賀新歲。另外，大會亦特別安排在中環滙豐總行大廈以及灣仔香港會議展覽中心的外牆上上演全新的燈光滙演。 是次賀歲煙花匯演，由文體旅局統籌、滙豐獨家贊助，以「滙豐香港160週年呈獻一金蛇迎春慶 豐年之香港賀歲煙花滙演」為主題。在23分鐘的表演中，三條躉船會在會展對出350米的維港水面一字排開，合共發放23,888枚煙花，形成9幕煙花匯演。

市民可以在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園以及紅磡繞道等多處觀賞絢麗多彩的煙花表現。為使現場觀眾得到更精彩的視聽體驗，香港電台第4台(FM97.6-98.9)將會同步廣播煙花滙演的背景音樂。另外，除了維港上空煙花匯演之外，大會亦特別安排在中環滙豐總行大廈以及灣仔香港會議展覽中心的外牆上上演全新的燈光滙演。 許長虹：為160週年活動揭幕 滙豐香港區市場策劃主管、董事總經理許長虹表示，農曆新年是香港的重要節日和旅遊高峰，預計今年訪港旅客有所增加。他又提到，今年是滙豐香港成立160週年，安排了一系列誌慶活動，包括即將在M+舉行的畢加索作品展、首度移師啟德體育園的香港國際七人欖球賽、滙豐全球投資峰會等，而煙花匯演將為一連串慶祝活動揭開序幕。

年初二煙花設計 每年煙花的圖案和表演配樂設計都別出心裁，今年首幕表演取名「一元復始」，在配樂《 復春序曲》下，維港上空會出現很多「8」字和牡丹、菊花等圖案，祝願香港市民花開富貴；第二幕「花開富貴」 會配以劉德華的《恭喜發財》，天空會出現大量的金元寶和外型酷似金幣的大禮花、富貴花等，寓意市民財源廣進。 負責設計匯演的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠指，今次煙花的「重頭戲」是第八幕「添福添喜」，因應有6隻大熊貓定居香港，6個大熊貓頭會在第八幕一同出現在維港夜空之中，牠們身旁更有代表竹葉的綠光；把海洋公園內快樂的熊貓景象投影在維港上。

被問到廣州市大年初一舉行的煙花滙演長達45分鐘，香港煙花難以競爭。毛偉誠回應指，「煙花時長唔代表表演既震撼力」，又指香港有著被譽為「東方之珠」的夜景親托煙花，是其他地方沒有的優勢。