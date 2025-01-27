農曆新年2025｜長沙灣年宵攤檔被強風破壞後已重開 花檔檔主稱血本無歸(更新)

【16:29更新】長沙灣農曆年宵市場已於今日（27日）下午3時許重開，食環署員工已移除年宵封閉告示。有攤檔已重新營業，重開初期場內仍有電線工程進行中，部分懷疑受強風吹散的貨物堆疊或被圍起。 食物環境衞生署發言人表示，經過各方共同努力，深水埗長沙灣遊樂場年宵市場受強風破壞的攤檔已在短時間內完成維修，年宵市場現已重新向公眾開放。該年宵市場今早因有攤檔需要進行維修而暫停開放。

今早現場所見多個由竹搭建的攤檔連同帳篷倒冧，貨物散滿一地。環境及生態局長謝展寰在食環署長吳文傑陪同下，今早到深水埗長沙灣遊樂場年宵市場視察破壞的情況。謝展寰曾向在場檔主表示，今晚及明日是花市的黃金時間，已指示食環署以今晚重開花市為目標，盡快將損毀的攤檔棚架及帳篷拆除移走，並盡力協助檔主重整攤檔盡早繼續營業。 賣花檔主稱需清理災後殘局 社交平台有賣花檔主表示，「雖然有帳篷，但在這幾天的強風下完全沒有招架之力。心痛蘭花被無情的強風摧毀、被倒下來的鐵架壓爛」，今天需清理災後殘局及點算損失，「花市淨返兩天，請客人高抬貴手，賣花時鬆手一點，不要劈價太盡，賣花真的是辛苦錢。」 冀食環署扣減攤檔租金 花檔檔主李小姐指，昨晚大風把場內帳篷和貨物吹跌，她今早到場才知悉事件，形容造成很大損失、血本無歸，包括部分貨物遭砸爛、失去半日營業時間，又關注食環署會否扣減攤檔租金，會否有資助或扣除租金，「今日計一日定半日呀？3點先開喎。」 石硤尾惠僑英文中學在場內有攤位主要售賣氦氣球，該校謝老師指今日凌晨乾貨區仍未受影響，至清晨時份同遭波及，幸好其攤檔仍然算安全和完整，「隔籬吹到『反晒艇』」，又稱為保障學生安全只好提早今日結束年宵營運。他續稱，參與年宵的學生主要是中三至中五級，預計中止營業會損失約6,000元，但認為對學生也算是一種學習經歷，「咁突發嘅事佢哋未經歷過，我哋都未經歷過啦」，而學生們今日凌晨獲悉後都很擔心攤位情況。

飲品攤檔店員曾先生稱，其攤檔受損程度不高，僅有一個帳篷被吹爛，但見到其餘受損攤檔耗費很長時間修復檔口，又估計受事件影響損失百多元生意額，坦言「未必追得返」，「本身都少，今日仲少(人流)。」 深水埗區議員何坤洲、陳偉明和張德偉下午亦到場視察，何坤洲指食環署在發生今次突發事件後，致力在即日重開年宵的做法妥善，又稱檔主最着緊過年前兩日的生意額，盼重開後能有更多街坊到場，「大家都想過個肥年。」陳偉明就說，早上曾有街坊不掌握消息而「摸門釘」，後來知悉事件後都表示理解。 對於有檔主希望政府可以酌情扣減檔租，何坤洲表示聽到相關意見後可以向食環署反映，有否其他方案或補救措施可提供予經營者。