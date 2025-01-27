長沙灣農曆年宵市場因強風吹襲，早上8時開始暫停開放作維修，並於近7小時後的下午3時許重開，食環署職員在場移除年宵封閉告示。有攤檔已重新營業，重開初期場內仍有電線工程進行中，場內部分懷疑受強風吹散或損毀的貨物被堆疊或圍起。 食環署晚上回覆《am730》稱，本港昨晚受強風吹襲，共有7個年宵市場報稱受到不同程度影響，當中長沙灣遊樂場受影響範圍較大，今日早上8時至下午3時暫停開放。在確認場地安全情況後，食環署已盡快聯絡各檔戶，安排及協助他們進行維修及清理，場地已在即日下午3時恢復開放，至於其餘年宵市場則如常開放。食環署已提醒各檔戶檢查其攤檔，在有需要時進行維修或加固，另會檢視有關搭建攤檔的規定，研究未來是否有需要進一步加強。 ▼長沙灣年宵重開後情況▼

有租戶冀食環署扣減攤檔租金 《am730》在年宵市場重開後到場觀察，花檔檔主李小姐指，昨晚大風把場內帳篷和貨物吹跌，她今早到場才知悉事件，形容造成很大損失、血本無歸，包括部分貨物遭砸爛、失去半日營業時間，又關注食環署會否扣減攤檔租金，會否有資助或扣除租金，「今日計一日定半日呀？3點先開喎。」 石硤尾惠僑英文中學在場內有攤位主要售賣氦氣球，該校謝老師指今日凌晨乾貨區仍未受影響，至清晨時份同遭波及，幸好其攤檔仍然算安全和完整，「隔籬吹到『反晒艇』」，又稱為保障學生安全只好提早今日結束年宵營運。他續稱，參與年宵的學生主要是中三至中五級，預計中止營業會損失約6,000元，但認為對學生也算是一種學習經歷，「咁突發嘅事佢哋未經歷過，我哋都未經歷過啦」，而學生們今日凌晨獲悉後都很擔心攤位情況。 ▼長沙灣年宵重開初期及清晨情況▼

區議員：食環署應對妥善 飲品攤檔店員曾先生稱，其攤檔受損程度不高，僅有一個帳篷被吹爛，但見到其餘受損攤檔耗費很長時間修復檔口，又估計受事件影響損失百多元生意額，坦言「未必追得返」，「本身都少，今日仲少(人流)。」 深水埗區議員何坤洲、陳偉明和張德偉下午亦到場視察，何坤洲指食環署在發生今次突發事件後，致力在即日重開年宵的做法妥善，又稱檔主最着緊過年前兩日的生意額，盼重開後能有更多街坊到場，「大家都想過個肥年。」陳偉明就說，早上曾有街坊不掌握消息而「摸門釘」，後來知悉事件後都表示理解。對於有檔主希望政府可以酌情扣減檔租，何坤洲表示聽到相關意見後可以向食環署反映，有否其他方案或補救措施可提供予經營者。

賣花檔主稱需清理災後殘局 至於早上現場所見，多個由竹搭建的攤檔連同帳篷倒冧，貨物散滿一地。環境及生態局局長謝展寰在食環署署長吳文傑陪同下，早上到場視察破壞的情況。謝展寰曾向在場檔主表示，今晚及明日是花市的黃金時間，已指示食環署以今晚重開花市為目標，盡快將損毀的攤檔棚架及帳篷拆除移走，並盡力協助檔主重整攤檔盡早繼續營業。 社交平台有賣花檔主表示，「雖然有帳篷，但在這幾天的強風下完全沒有招架之力。心痛蘭花被無情的強風摧毀、被倒下來的鐵架壓爛」，今天需清理災後殘局及點算損失，「花市淨返兩天，請客人高抬貴手，賣花時鬆手一點，不要劈價太盡，賣花真的是辛苦錢。」 食環署發言人下午表示，經過各方共同努力，長沙灣遊樂場年宵市場受強風破壞的攤檔已在短時間內完成維修，年宵市場現已重新向公眾開放。該年宵市場今早因有攤檔需要進行維修而暫停開放。 ▼謝展寰早上到場視察▼