農曆新年2026｜年宵市場剩52個空置攤位 市民可底價申請租用 最平450元

2026年農曆年宵市場將於2月11至17日舉行。食環署公布，年宵市場尚餘52個空置攤位，包括3個快餐攤位、1個大型乾貨攤位及48個普通型乾貨攤位，分布於銅鑼灣維園、深水埗花墟公園、長沙灣遊樂場、土瓜灣遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場等10處，租金由450至8,540元等，市民可於11月27日至12月3日以先到先得方式，按底價申請租用。
土瓜灣遊樂場有18個空置攤位可供租用
空置攤位中，以土瓜灣遊樂場最多共18個，包括兩個快餐攤位、1個大型及15個普通型乾貨攤位，租價介乎1,340至2,660元；其次為花墟公園，有14個普通型乾貨攤位，租價為7,800元。維園亦有兩個普通型乾貨攤位供申請，租價為8,540元。食環署提醒，餘攤位數目或會變動，最終以11月27日公布為準。
食環署提醒，申請人必須年滿十八歲並通常居於香港，每人每次只可選租一個攤位。成功租得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定。食環署發言人強調租用攤位人士不得將年宵市場攤位頂讓、分租、轉讓或以其他形式放棄特許協議的任何一項利益或責任，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。
獲許可人只可在攤位售賣及推廣准售商品
獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。