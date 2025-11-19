農曆新年2026｜年宵市場剩52個空置攤位 市民可底價申請租用 最平450元

2026年農曆年宵市場將於2月11至17日舉行。食環署公布，年宵市場尚餘52個空置攤位，包括3個快餐攤位、1個大型乾貨攤位及48個普通型乾貨攤位，分布於銅鑼灣維園、深水埗花墟公園、長沙灣遊樂場、土瓜灣遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場等10處，租金由450至8,540元等，市民可於11月27日至12月3日以先到先得方式，按底價申請租用。

土瓜灣遊樂場有18個空置攤位可供租用

空置攤位中，以土瓜灣遊樂場最多共18個，包括兩個快餐攤位、1個大型及15個普通型乾貨攤位，租價介乎1,340至2,660元；其次為花墟公園，有14個普通型乾貨攤位，租價為7,800元。維園亦有兩個普通型乾貨攤位供申請，租價為8,540元。食環署提醒，餘攤位數目或會變動，最終以11月27日公布為準。