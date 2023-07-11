農林管理預測系統 中電︰提升修樹隊工作效率

樹木容易干擾架空電纜，引致電壓不穩、斷枝壓電纜等問題，中電早年已引入農林護理計劃，以減低相關情況。惟進行樹木護理時，因未有建立完整的樹木資料庫，未能全面了解樹木品種、樹齡及修樹紀錄，難完全掌握樹木的生長情況。中電研發全港首個農林管理預測系統，並與教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇合作研究，助團隊全面監察架空電纜範圍內的樹木，減低相關潛在風險。

農林管理預測系統由中電「修樹隊」研發，利用「機載雷射雷達技術」、無人機，高空掃描樹木的位置，再以現場目測，量度架空電纜與周邊樹木間距離，並搜集及整理附近樹木資料。在優化預測系統過程中，與詹志勇合作，以科學技術監察架空電纜「沿線」的樹木生長速度，由系統建立的樹木資料庫及其生長「方程式」，為修樹工作訂立科學指標。經3年研究，去年4月正式應用，記錄中電架空電纜範圍內逾17萬棵樹木資料，包括樹種、樹齡及修樹紀錄等，過去一年已做約8萬次修剪工作。系統能預測樹丫生長方向，估算與附近架空電纜間是否有足夠距離，需否修剪，找出對架空電纜構成潛在風險的樹木。

農林管理預測系統備有流動應用程式，設全球導航衛星系統，透過衛星系統可準確知道修樹地點，亦能即場輸入及更新樹木資料，提升修樹隊工作效率。中電一級資深技術督導員劉威隆表示，未有系統輔助前，修樹隊需靠經驗估計樹木生長速度及方向，並需派員定期實地巡查，以目測方式監察，需要較多人力資源和時間。他補充指，以往隊員靠記憶尋找需要修樹位置，需花費不少時間及工夫，工作效率低。現可透過農林管理預測系統根據地圖尋找修樹地點，又能預測不同區域樹木生長情況，「睇iPad就大概可預測到樹木生長」，容易分配時間修剪。

中電輸電及供電業務部北區總監劉浩然表示，系統可提高供電可靠度，更妥善編排農林管理工作，減省營運及維修成本，預計每年減省150萬元營運成本。詹志勇稱，通過預測系統可預知樹木生長速度，避免種植生長過速樹木，盼減低剪樹工作量及影響電纜的風險。