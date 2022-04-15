迎接賓客｜下周四重開 海洋公園 迪士尼 優惠吸客

政府按計劃下周四(21日)首階段放寬社交距離措施，包括娛樂場所可重開、恢復晚市堂食等。兩大主題樂園隨即宣布當日起會重新接待賓客，其中海洋公園推山上山下園區均適用的全日優惠套票成人360元，小童216元，並為慶祝開業45周年，推出憑身份證指定號碼數字，最高享半價優惠。香港迪士尼樂園則推出低至79元的全新「迪士尼尊享卡」優先通行證，持證者遊玩設施可排「快隊」更盡興。食肆也可恢復晚市堂食，業界指仍有限制，料生意僅及往常六成。

身份證有「45」半價入海洋公園

海洋公園「見『字』有賞」優惠，訪客身份證號碼如有「4」及「5」2個順序相連數字排列，即可享門票半價優惠；若只有「4」或「5」字，則可享門票八折優惠。兩款優惠均包括30元電子購物現金券。除推出優惠門票，海洋公園亦在園內多處準備新設施迎接訪客，包括夢幻水都「願望之池」、海濱樂園廣場「虎旺祈園」6米高充氣巨型老虎等。「星夜高峰Glamping」亦會在重開公園後回歸，目前可預約至5月22日。公園指所有員工亦會在重開初期每天快速檢測，確保結果陰性方可值勤，以保障訪客、員工和動物健康及安全；公園逢周二暫停開放。

香港迪士尼樂園方面，推出全新「迪士尼尊享卡」優先通行證，可選擇1至8項設施及1項娛樂表演通行證，售價由79至379元。樂園指所有賓客周六(16日)中午起可預約，年票會員昨晚已可預約；提醒所有賓客可於到訪前90日內在網上預約入園，而過程中須作出健康聲明。樂園逢周二、四(特別日子除外)暫停開放，園內亦會嚴格執行防疫措施。