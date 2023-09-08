迎接「世界認知障礙症月」　唱作人以音樂會介紹認知障礙症

為了讓大眾了解更多認知障礙症，大館聯同香港兩個音樂非牟利機構「一個人一首歌」及「大台主」，及高錕慈善基金，在九月初舉辦《記不起一個人，哼得出一首歌》音樂會，透過音樂深入認識「腦退化症」。

九月是「世界認知障礙症月」。政府資料顯示，本港65歲以上患腦退化症人士，佔同齡總人口比率約5%至8%，80歲以上患病比率更料高達20%至30%。腦退化症作為長期病，目前並沒有藥物可根治，患者家人及照顧者除了面對患者病情日漸惡化，逐步失去自理能力，照顧他們起居及治理，百上加斤。

高黃美芸：想起丈夫高錕

已離世的高錕教授，在晚年患有腦退化症，並與妻子高黃美芸成立高錕慈善基金。高太出席音樂會，聽到忍不住流了淚來，因為歌曲內容令她想起自己最好的朋友高錕。

主辦單位及機構邀請了本地唱作歌手黃妍 (Cath)、顧定軒 (Zeno)以及組合「雷同二友」，分別演繹一共六首由素人家庭、腦退化症的患者及家屬有份參與而成的歌曲，道出患者、家屬以及照顧者的經歷以及心聲。六首歌曲已經於音樂會上發表，由歌手親身情深演繹出來，歌曲亦將於10月於數碼音樂平台推出。

認知障礙症（又稱腦退化症、失智症），是一種腦部退化疾病，目前並沒有藥物可根治，只能靠日常生活關注護腦，保持大腦健康以減低患病機會。為香港人所認識的已故諾貝爾物理學獎得主高錕，晚年亦受此病困擾，大大影響行動和認知能力，與妻子高黃美芸共同成立高錕慈善基金，協助腦退化症病患者、家屬、照顧者，與本港各相關組織攜手合作，善用資源，提高護理水平，教育市民大眾加深認識腦退化症。