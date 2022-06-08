迎開關日圓跌破6算 分析料未見底年尾或穿5算 北海道7日團費減半至1.5萬

日圓再跌破6算，迎日本開關！日本於本周五(6月10日)起有限度開放海外旅客隨團入境之際，日圓匯價再見逾20年以來新低，每百日圓兌港元再度跌破6算，甚至有悲觀揣測指年底有機會跌穿5算。日圓連月「低水」，不少「思鄉」港人已分階段買入作旅遊儲備。另外，早前有本地旅行社推出7天日本「迷你團」，淨團費每位索價逾3萬元，但因日本政府最新公布未有限制旅行團人數，故在增加每團人數後，即時將團費減半至1.5萬元吸客！
日圓持續走弱，本港昨有找換店牌價顯示兌日圓「59算」，有市民即時大手買入日圓「備貨」，亦有網民稱「睇定啲」，更有人叫價「5蚊5蚊5蚊」冀「低啲再低啲」。綜合分析預期，日圓兌一美元短期先試135關，即每百日圓兌港元見約5.8水平，下一站有機會試140，甚至160水平，即兌港元料見5.59，甚至失守5算，低見約4.9，將可能創32年低位。有市場人士建議可分3階段入市作旅行或於日本當地置業用途，但不建議作投資。而第一注、第二及第三注可分別於135、150及160入市，年底目標為160，即每百日圓兌港元試約4.89。
日央行稱有利經濟 未見出手
日本央行行長黑田東彥發表「鴿派」言論，將繼續維持寬鬆貨幣政策及超低利率以支持經濟，認為過度倉促收水，或損害資本支出和需求，又指若日圓波動並非太劇烈，匯率走弱亦對日本經濟有利。另邊廂，美國聯儲局已加快加息步伐，繼上月率先加息0.5厘後，本月及下月加息0.5厘的機會率高達97%及88%，兩地息差將進一步拉闊，令日圓兌一美元昨再創逾20年低位，曾報133.01，瀉0.86%，每百日圓兌港元曾報5.89，至昨晚6時半，圓匯跌幅略收斂，兌一美元報132.68，減0.62%，今年以來累計貶值逾15%，本月暫累減4%，兌港元報5.9。
俄烏局勢 新冠疫情夾擊
日圓連跌多時，市場仍持續大手沽空，Capital.com交易主管Brian Gould對外電稱，「沽出日圓的訂單24小時接踵而至，過去數日，成交量大幅增加，投資者冀在20年高位造多美元兌日圓。」亦有交易員指，日美兩國息差將進一步擴大，紛紛拋售日圓，買入美元，預期135點作下一里程碑。
浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，除美日息差外，日本是能源及食品入口國，因俄羅斯及烏克蘭戰事，日本加入制裁俄羅斯，需要轉移其他地區買油，同時面對糧食失衡問題，「買油、食物的成本可能會提高」，從而增大開支。他指，原本日本可透過旅遊業改善外貿問題，惟受新冠肺炎疫情影響，遊客消費大減。當局維持弱日圓政策對其出口有幫助，可提高競爭力。他建議有實質需要或旅遊等，可以入市，反正已見20年低位，預期後市日圓兌一美元見140至150水平，又指八十年代日圓兌一美元曾現300關。三菱UFJ摩根士丹利證券的植野大作對外電指，日本的能源是依賴進口，進口商需準備美元，而在原油價格高漲下，貿易逆差往往會擴大，對日圓不利，「實際需求者即使認為價格高，也不得不買入美元」。
北海道薰衣草團1.5萬元成行
不少港人正期待趁日圓下跌「重遊」日本。EGL東瀛遊執行董事禤國全(圓圖)表示，日圓下跌勢吸引旅客報團，也有利下調團費；而因日本政府昨公布的旅客指引未有限制旅行團人數，旅行社計劃以10人成團出發計算成本，令新推出的北海道遊薰衣草園7日團，團費可降至1.5萬元，較早前估算4至6人約3萬元大減一半，若需協助預訂7天返港隔離酒店，則另加約4,000元。他又透露，本月15日往立山黑部的6人團已有一團成行，目前等待簽證。然而，禤國全指日本物價近期大幅上升，例如有當地酒店指電費加幅達四成，房價、交通費等支出也難大幅下調。
UNIQLO指「無好處」 將加價
日圓跌，本港消費者亦期待平買日貨，但未必如願。其中，日圓走弱對當地企業或加重負擔，日資時裝品牌UNIQLO母企迅銷(6288)率先預告受成本上升等影響而加價，將於今年秋季起部分產品如羽絨、Fleece外套將加價約1,000日圓；主席兼行政總裁柳井正曾於今年4月明言，弱日圓「毫無好處」。不過，本港亦有日本汽車代購公司稱受惠日圓下滑，新車來貨價跌一成左右，客人願購車價較高款式，帶動兩成生意額。