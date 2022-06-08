迎開關日圓跌破6算 分析料未見底年尾或穿5算 北海道7日團費減半至1.5萬

日圓再跌破6算，迎日本開關！日本於本周五(6月10日)起有限度開放海外旅客隨團入境之際，日圓匯價再見逾20年以來新低，每百日圓兌港元再度跌破6算，甚至有悲觀揣測指年底有機會跌穿5算。日圓連月「低水」，不少「思鄉」港人已分階段買入作旅遊儲備。另外，早前有本地旅行社推出7天日本「迷你團」，淨團費每位索價逾3萬元，但因日本政府最新公布未有限制旅行團人數，故在增加每團人數後，即時將團費減半至1.5萬元吸客！

日圓持續走弱，本港昨有找換店牌價顯示兌日圓「59算」，有市民即時大手買入日圓「備貨」，亦有網民稱「睇定啲」，更有人叫價「5蚊5蚊5蚊」冀「低啲再低啲」。綜合分析預期，日圓兌一美元短期先試135關，即每百日圓兌港元見約5.8水平，下一站有機會試140，甚至160水平，即兌港元料見5.59，甚至失守5算，低見約4.9，將可能創32年低位。有市場人士建議可分3階段入市作旅行或於日本當地置業用途，但不建議作投資。而第一注、第二及第三注可分別於135、150及160入市，年底目標為160，即每百日圓兌港元試約4.89。

日央行稱有利經濟 未見出手

日本央行行長黑田東彥發表「鴿派」言論，將繼續維持寬鬆貨幣政策及超低利率以支持經濟，認為過度倉促收水，或損害資本支出和需求，又指若日圓波動並非太劇烈，匯率走弱亦對日本經濟有利。另邊廂，美國聯儲局已加快加息步伐，繼上月率先加息0.5厘後，本月及下月加息0.5厘的機會率高達97%及88%，兩地息差將進一步拉闊，令日圓兌一美元昨再創逾20年低位，曾報133.01，瀉0.86%，每百日圓兌港元曾報5.89，至昨晚6時半，圓匯跌幅略收斂，兌一美元報132.68，減0.62%，今年以來累計貶值逾15%，本月暫累減4%，兌港元報5.9。

俄烏局勢 新冠疫情夾擊

日圓連跌多時，市場仍持續大手沽空，Capital.com交易主管Brian Gould對外電稱，「沽出日圓的訂單24小時接踵而至，過去數日，成交量大幅增加，投資者冀在20年高位造多美元兌日圓。」亦有交易員指，日美兩國息差將進一步擴大，紛紛拋售日圓，買入美元，預期135點作下一里程碑。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，除美日息差外，日本是能源及食品入口國，因俄羅斯及烏克蘭戰事，日本加入制裁俄羅斯，需要轉移其他地區買油，同時面對糧食失衡問題，「買油、食物的成本可能會提高」，從而增大開支。他指，原本日本可透過旅遊業改善外貿問題，惟受新冠肺炎疫情影響，遊客消費大減。當局維持弱日圓政策對其出口有幫助，可提高競爭力。他建議有實質需要或旅遊等，可以入市，反正已見20年低位，預期後市日圓兌一美元見140至150水平，又指八十年代日圓兌一美元曾現300關。三菱UFJ摩根士丹利證券的植野大作對外電指，日本的能源是依賴進口，進口商需準備美元，而在原油價格高漲下，貿易逆差往往會擴大，對日圓不利，「實際需求者即使認為價格高，也不得不買入美元」。