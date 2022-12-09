近七成少數族裔生身份「迷失」 當中九成感負面

香港各界致力推動社會共融，推動平等權利和相互尊重，針對青年發展民間智庫「MWYO青年辦公室」發表研究報告，調查訪問弱勢少數族裔中學生，發現未探索或只低度探索自己身份的學生，逾94%對自己種族身份感到負面，有機會出現自我羞辱化現象，影響自信心與價值。 智庫建議，舉辦讓他們參與的社區計劃、融入本地社區計劃及推動少數族裔認同工作。

對身份負面或自我羞辱

報告指，近六成受訪學生認為自己是香港人/中國人，當中只認為自己是香港人或中國人為28.2%，認為自己同時是本身族裔人佔29.6%。但68%學生表示從未或只低程度探索個人種族身份，且絕大多數(94.4%)對其種族身份感到負面。即使26.4%學生完成探索，確定及接受個人種族身份仍感負面，最終有機會出現自我羞辱情況。

MWYO建議，幫助小數族裔青年融入社區，包括推行結伴實習計劃、組織少數族裔社區大使團體在體制內參與社區、推行少數族裔青年本地夥伴計劃、家庭探訪員計劃、建立種族歷史與文化展館及資料庫等讓他們對其種族認同轉趨正面。

MWYO以問卷形式訪問了144位12至17歲，種族包括巴基斯坦、菲律賓、印度和尼泊爾。並25次訪談弱勢少數族裔在學青年、家長、於前線服務少數族裔香港青年的專業人士，以及相關支援組織的代表。