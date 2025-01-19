近三成中學生自認躺平 四成人懶散逾年 女青：鼓勵年輕人裝備自我

當社會認為擁有金錢與榮譽就等於成功時，有年輕人卻選擇躺平，不被世俗觀念束縛。香港基督教女青年會最新研究發現，六成半受訪中學生對「躺平」持中立或正面印象；近三成人自覺已躺平，逾四成人已躺平超過一年。女青認為，躺平是年輕人面對壓力和挫折的紓解方法；鼓勵他們繼續裝備自己，社會亦應該給予更多機會，讓他們汲取各方經驗。

女青在去年9至11月，以問卷形式訪問990位中一至中六學生，了解他們對「躺平」的印象。其中52.6%受訪者認為「中立」，12.6%認為「正面」；另有34.8%認為「負面」。

此外，27%受訪者認為自己已經躺平；41.2%受訪者指已躺平超過一年；近三成人則稱已躺平1至3個月。受訪者有不同的躺平方式，最多受訪者表現出來的行為是「懶散」，佔71.2%；其次為「輕鬆過活」，佔61.4%。躺平也可分不同類型，包括「覺醒躺平」和「逃避躺平」，前者是經平衡利弊後的生活態度，包括不追求名車、選擇適合的工作，在是次調查中亦佔多數(52.5%)。