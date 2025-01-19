近三成中學生自認躺平 四成人懶散逾年 女青：鼓勵年輕人裝備自我

當社會認為擁有金錢與榮譽就等於成功時，有年輕人卻選擇躺平，不被世俗觀念束縛。香港基督教女青年會最新研究發現，六成半受訪中學生對「躺平」持中立或正面印象；近三成人自覺已躺平，逾四成人已躺平超過一年。女青認為，躺平是年輕人面對壓力和挫折的紓解方法；鼓勵他們繼續裝備自己，社會亦應該給予更多機會，讓他們汲取各方經驗。
女青在去年9至11月，以問卷形式訪問990位中一至中六學生，了解他們對「躺平」的印象。其中52.6%受訪者認為「中立」，12.6%認為「正面」；另有34.8%認為「負面」。
此外，27%受訪者認為自己已經躺平；41.2%受訪者指已躺平超過一年；近三成人則稱已躺平1至3個月。受訪者有不同的躺平方式，最多受訪者表現出來的行為是「懶散」，佔71.2%；其次為「輕鬆過活」，佔61.4%。躺平也可分不同類型，包括「覺醒躺平」和「逃避躺平」，前者是經平衡利弊後的生活態度，包括不追求名車、選擇適合的工作，在是次調查中亦佔多數(52.5%)。
冀從事穩定工作 機會來到再付出
18 歲的阿偉(化名)高中開始「躺平」，他指，過去曾花許多時間用功溫習，卻始終追不上學業進度；但家長和教師似乎只見到他成績落第的一面。阿偉認為付出與結果不成正比，倒不如把時間花在喜歡事情。
中六畢業後，阿偉就讀社會服務相關的基礎文憑課程，雖然仍對工作和生活沒什盼望，只視為賺錢糊口的必經過程，但也認識到學校以外的社會充滿未知可能。他希望將來可以從事保安這類穩定的工作，「躺平」之餘不會成為家人負擔，並等待一個值得自己再次努力和付出的機會。
女青總主任(青年及社區服務)郭義聰認為，「躺平」是學生面對壓力、失敗和挫折的方法，尋求在日常生活所欠缺的滿足感和被認同的感覺。他指，大部份青少年視「躺平」為暫時的理想狀態，惟只要下一個機遇來到，他們仍願意繼續嘗試。他鼓勵年輕人繼續裝備自己，社會亦應給他們想像未來的機會，讓他們汲取經驗，成就未來。