近五成港青對未來悲觀 66.5%認為新政府須急解住房短缺

香港青年協會旗下「青年創研庫」公布有關「青年對香港未來的願景」研究報告，結果發現，46.9%受訪青年對香港未來發展傾向悲觀，僅17.5%表示樂觀。受訪青年最期望新一屆政府能夠解決住房問題、聆聽青年聲音及修補關係。眾多社會議題中，66.5%受訪者認為新政府急須處理房屋短缺問題。機構建議新一屆政府應把握剛的契機，為社會塑造願景，給青年、市民及社會帶來新希望。

研究於今年5月13至29日，以網上問卷訪問1,054名15至34歲青協會員，結果顯示，受訪者最期望見到10年後的香港是一個自由之都(38.3%)、繁榮穩定(32.4%)及宜居城市(25.2%)；最想香港能夠實踐的核心價值，分別是「自由」、「民主」和「法治」。

此外，有66.6%受訪青年不認為特區政府信任青年、51.3%不認為社會大眾信任青年；也有63.6%受訪者不認為自己信任政府。有近六成青年認為香港未來的建設與自己有關，若可做一些有助香港變得更美好的事，較多人選擇參與教育及人才培育(32.4%)、醫療及公共衞生等範疇(32.2%)。

機構成員葉梓聰（圖中）引述研究指，新一屆特區政府將青年事務提升至政策局層面，具歷史新里程意義，建議由民政及青年事務局牽頭，進行各項有利於促進青年「三信」的工作，包括讓青年與政府重建互信和信任、青年對個人發展前景建立信心，以及對香港可以邁向更美好抱有信念。