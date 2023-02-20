近兩成公務員未能過渡至5天工作　楊何蓓茵：無意訂下全面落實死線

政府自2006年實行5天工作制，並表示會分階段推行。17個年頭過去，目前有約13.72萬名公務員，正按5天工作模式工作，較兩年前多約4,600人，增幅約4%。而暫時未能過渡至5天工作的公務員，則有約3萬人。

議員批：長達17年仍未全面落實

立法會議員顏汶羽今(20日)在委員會上批評，當局推行安排長達17年都未能全面落實，政府未能發起帶頭作用，商界又如何跟從。而勞工界議員周小松則質疑，部份公務員未能受惠於5天工作安排，衍生同工不同酬問題，稱當局思維僵化和「躺平」。