近兩成公務員未能過渡至5天工作　楊何蓓茵：無意訂下全面落實死線

政府自2006年實行5天工作制，並表示會分階段推行。17個年頭過去，目前有約13.72萬名公務員，正按5天工作模式工作，較兩年前多約4,600人，增幅約4%。而暫時未能過渡至5天工作的公務員，則有約3萬人。
議員批：長達17年仍未全面落實
立法會議員顏汶羽今(20日)在委員會上批評，當局推行安排長達17年都未能全面落實，政府未能發起帶頭作用，商界又如何跟從。而勞工界議員周小松則質疑，部份公務員未能受惠於5天工作安排，衍生同工不同酬問題，稱當局思維僵化和「躺平」。
楊何蓓茵：無意訂下死線
公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，現暫時無意為全面落實5天工作訂下死線，又指一旦不惜代價放寬原則，要求納稅人付出更多，部份崗位更會出現重疊問題，即是有兩名公務員同時處理一個人的工作量，形容這並非負責任做法。另外，她亦不同意公務員有同工不同酬問題，並稱無論是否5天工作，同一崗位的公務員工時都一樣。
她又以懲教署為例，指部門曾試行5天工作，但後來職方因工長變長，體力和精神上未能應付，因此要求管方暫停計劃。她強調，政府並非懶惰，指部份部門的編更安排較複雜，為確保公平，未必可以落實5天工作，但會繼續積極探討可行性。她又說，有部門已恒常化修訂扣假安排，讓非5天工作的公務員，連續缺勤14日時，只扣假10日。但明白扣假不能取代5天工作，故政府會持續積極鼓勵部門落實。