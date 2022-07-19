近八成父母欲照顧子女至畢業 養育孩子至22歲要花624萬

港人養育孩子花費不少，早年有說「養大一個小朋友要成400萬」更引起社會熱議。同一間銀行最近訪問有持100萬元或以上流動資產的客戶，其養育一個孩子平均每年花費達28.4萬元，推算現時養育一個孩子至22歲經濟獨立的總開支已增至約624.8萬元。受訪者又預計，退休後的年度開支達到27.6萬元，才能維持目前生活水平。

恒生銀行於2006年曾推出廣告，令「養大一個小朋友需要400萬元」成為城中熱話。恒生銀行上月訪問633名持有100萬元或以上流動資產的客戶，結果顯示養育一個孩子平均每年需花費港幣28.4萬元。按此計算，若要支持子女成長至22歲經濟獨立，預算增至約624.8萬元。

調查結果顯示，有79%受訪父母表示顧慮子女未來，希望照顧孩子至他們畢業，有工作可經濟獨立；49%願意陪伴並照顧雙親經濟需要；僅36%希望子女長大後能供養自己。此外，82%受訪父母表示最著重子女的心靈健康和價值觀，其次為學業成績(43%)及財務安排(42%)。

退休年花27.6萬 方可維持現有生活水平

另外，受訪者預計退休後的年度開支亦達27.6萬元，才能維持現有的生活水平。就退休部署，有66%受訪者主要顧慮其年老的健康情況，沒有足夠儲蓄支持醫療費用；65%擔憂退休後成為家人負擔及無法維持現時生活水平。

至於人生目標，受訪者稱主要為「爭取財務自由或理想生活」(78%)、「為理想的退休生活做準備」(59%)及「為家人提供更好或足夠的保障」(36%)。

建議及早規劃退休生活

恆生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指出，研究除了顯示育兒成本有所提高，亦看到普遍受訪者傾向避免成為家人負擔，惟不少人擔心退休開支，她建議市民應及早規劃退休計劃。

早年在代言廣告中令「原來養大一個BB要成400萬」爆紅的「風之后」李麗珊認為，育兒或退休所需的數目只是一個參考數字，實際是因應個別家庭、個人需要而有所不同。

藝人林嘉欣亦指，每個小朋友的養育方法都不同，因此需要的資源也會不一樣，所以不要被600萬元的數字嚇倒。