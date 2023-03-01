近八成精神病患者認為歧視普遍 四成半曾受職場歧視

香港生活壓力大，每七人就有一人患上精神病，而患者除要面對病患，往往亦要克服職場歧視和標籤。平等機會委員會研究發現，近八成精神病患者認為在港面對歧視非常普遍或普遍，有四成半更在求職、在職或離職時曾遭歧視，最常見包括因病較少升職機會、不獲聘用、獲得相對低的薪金等。平機會建議政府加強公眾教育，提供更多資源及協助；僱主應為員工提供合理工作調適，作為精神健康友善僱傭的措施。

受平機會委託的香港教育大學心理學系團隊於2020年5至11月以問卷訪問265名精神病患者，78.5%患者認為香港對精神病患者的歧視非常普遍或普遍，有45.3%表示在求職、在職或離職時曾被歧視，12.5%更指三個階段均曾被歧視。

七成患者憂影響升職

受訪精神病患者認為，最常見的職場歧視包括因精神病而獲相對別人少的升職機會(71.3%)、因精神病而不獲聘用(67.5%)、因病而獲相對低的薪金(65.5%)、因病被指派較差工作或工作地點(60.2%)等。有18.9%受訪患者指為精神健康求醫在請假時遇到困難，當中有49%有向主管或同事披露請假原因。