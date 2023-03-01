近八成精神病患者認為歧視普遍 四成半曾受職場歧視

香港生活壓力大，每七人就有一人患上精神病，而患者除要面對病患，往往亦要克服職場歧視和標籤。平等機會委員會研究發現，近八成精神病患者認為在港面對歧視非常普遍或普遍，有四成半更在求職、在職或離職時曾遭歧視，最常見包括因病較少升職機會、不獲聘用、獲得相對低的薪金等。平機會建議政府加強公眾教育，提供更多資源及協助；僱主應為員工提供合理工作調適，作為精神健康友善僱傭的措施。
受平機會委託的香港教育大學心理學系團隊於2020年5至11月以問卷訪問265名精神病患者，78.5%患者認為香港對精神病患者的歧視非常普遍或普遍，有45.3%表示在求職、在職或離職時曾被歧視，12.5%更指三個階段均曾被歧視。
七成患者憂影響升職
受訪精神病患者認為，最常見的職場歧視包括因精神病而獲相對別人少的升職機會(71.3%)、因精神病而不獲聘用(67.5%)、因病而獲相對低的薪金(65.5%)、因病被指派較差工作或工作地點(60.2%)等。有18.9%受訪患者指為精神健康求醫在請假時遇到困難，當中有49%有向主管或同事披露請假原因。
團隊同時訪問593名在職人士，有55.7%受訪者稱擔心精神病患者會傷害別人，有46.5%坦言嘗試與精神病患者保持距離，43.4%稱害怕與精神病患者獨處。
團隊另與50名僱主或主管作深度訪談，不少認為精神病患者控制其行為及情緒的能力較差，而且表明精神病患者更適合一些不需要與其他人共事的工作崗位，其中涉及與大量顧客或客戶聯絡的行業對聘用精神病患者有所遲疑。
平機會倡加強公眾教育
平機會於2018至2022年期間，共收到310宗在《殘疾歧視條例》下有關精神狀況的投訴，當中75%涉及僱傭範疇。平機會署理主管(政策、研究及培訓)徐妤婷指，研究結果顯示精神病患者在香港受到歧視的情況普遍，認為消除不同精神狀況人士的標籤及防止他們被歧視，至為重要。
研究團隊建議政府加強公眾教育，提高大眾對殘疾歧視的認識，以及制定工作間反歧視政策及措施，僱主亦應為有精神或情緒問題的員工提供支援。