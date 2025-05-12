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2025-05-12 16:52:46

近六成受精神健康困擾者因價格高昂拒求助 機構與萬寧推諮詢服務 近500人參與

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「心理健康諮詢」至今為近500名有需要人士提供支援。

「心理健康諮詢」至今為近500名有需要人士提供支援。

香港精神健康服務需求日趨增加，惟治療所需的高昂費用等因素，或令有需要求診的患者卻步。根據本地精神健康慈善機構「香港心聆」的調查顯示，近六成受訪者因「對價格感到擔憂」而拒尋求支援。香港心聆去年與萬寧合作，推出免費「心理健康諮詢」，至今為近500名有需要人士提供支援。
 

香港心理衞生會在2024年的報告指出有52%的香港人有輕微到嚴重程度的抑鬱徵狀，惟公營醫療服務輪候時間冗長 ，私營服務則相對昂貴，或有患者拒絕求醫。根據香港心聆去年3月的調查，59%曾經或正經歷精神健康困擾的受訪者不尋求支援的最大原因是「對價格感到擔憂」，另有39%的受訪者表示不知道應從何找到合適的支援。香港心聆聯同萬寧於去年4月正式推出心理健康諮詢服務。截至今年4月18日，490人參與此服務，當中310人接受了單次心理健康諮詢服務，100人則接受了短期的心理支援服務；服務已為有需要人士提供總共700節心理健康諮詢。

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心理健康主任Jacky指慶幸多數人接受服務後獲得釋放。 心理健康主任Jacky指慶幸多數人接受服務後獲得釋放。 「心理健康諮詢」至今為近500名有需要人士提供支援。 「心理健康諮詢」至今為近500名有需要人士提供支援。

曾參加服務的使用者表示，接受心理健康主任的諮詢，有助釋放情緒壓力，提升自我了解及面對未來挑戰的信心，並感受到被明白和接納。提供諮詢服務的心理健康主任Jacky則分享，不少服務使用者分享他們報名的原因是「不知道可以找誰傾訴」或「不知道自己的情況算不算嚴重」。他指，慶幸多數人在接受服務後都能從中感到被暸解及內心得到釋懷、有助釐清眼前困擾並更有條理地掌握自己方向、因理解到自身的困擾程度而尋找相應的專業支援等。
 

香港心聆行政總裁凌悅雯表示，期望繼續走入社區，接觸更多有需要的大眾，同時提升大眾對精神健康的認識及重視，令更多人願意接受心理治療及減少精神健康污名。
 

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抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法

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