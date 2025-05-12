近六成受精神健康困擾者因價格高昂拒求助 機構與萬寧推諮詢服務 近500人參與

香港精神健康服務需求日趨增加，惟治療所需的高昂費用等因素，或令有需要求診的患者卻步。根據本地精神健康慈善機構「香港心聆」的調查顯示，近六成受訪者因「對價格感到擔憂」而拒尋求支援。香港心聆去年與萬寧合作，推出免費「心理健康諮詢」，至今為近500名有需要人士提供支援。



香港心理衞生會在2024年的報告指出有52%的香港人有輕微到嚴重程度的抑鬱徵狀，惟公營醫療服務輪候時間冗長 ，私營服務則相對昂貴，或有患者拒絕求醫。根據香港心聆去年3月的調查，59%曾經或正經歷精神健康困擾的受訪者不尋求支援的最大原因是「對價格感到擔憂」，另有39%的受訪者表示不知道應從何找到合適的支援。香港心聆聯同萬寧於去年4月正式推出心理健康諮詢服務。截至今年4月18日，490人參與此服務，當中310人接受了單次心理健康諮詢服務，100人則接受了短期的心理支援服務；服務已為有需要人士提供總共700節心理健康諮詢。

曾參加服務的使用者表示，接受心理健康主任的諮詢，有助釋放情緒壓力，提升自我了解及面對未來挑戰的信心，並感受到被明白和接納。提供諮詢服務的心理健康主任Jacky則分享，不少服務使用者分享他們報名的原因是「不知道可以找誰傾訴」或「不知道自己的情況算不算嚴重」。他指，慶幸多數人在接受服務後都能從中感到被暸解及內心得到釋懷、有助釐清眼前困擾並更有條理地掌握自己方向、因理解到自身的困擾程度而尋找相應的專業支援等。



香港心聆行政總裁凌悅雯表示，期望繼續走入社區，接觸更多有需要的大眾，同時提升大眾對精神健康的認識及重視，令更多人願意接受心理治療及減少精神健康污名。

