近六成表示無法專注網課 逾半SEN初中生疫下學習進度落後

疫情令電子學習成為教學新常態，但改變教學模式對有特殊教育需要(SEN)學生造成一定衝擊，當中剛升上中學的初中生更難以適應。青協調查顯示，近六成SEN初中生表示出現無法專注學習的情況，逾五成表示跟不上學習進度，亦有逾七成教師認同網課令SEN學生和其他學生的學習差距擴大。青協建議教育局建立跨界別協作的網上學習資源平台，學校則可加強為SEN學生提供功課和情緒輔導。

香港青年協會青年創研庫在去年11月至今年6月，透過問卷調查訪問209名SEN初中生和61名於中學特殊教育需要統籌主任，發現58.4%受訪學生表示電子學習時無法專注，亦有逾五成人表示跟不上學習進度。有過度活躍症和讀寫障礙的中一生指，感覺中文字結構很複雜，亦難以書寫，所以對以中文學習的科目感覺困難，若上網課卻又難向老師提問。另外，逾七成受訪教師認為電子學習加劇SEN學生和其他學生之間的學習差距。更有前線教育工作者直言，SEN學生疫情下使用電子學習仿如沒有學過一樣。

青協青年創研庫教育組成員關浩鵾認為，結果反映電子學習對SEN學生的成效存疑，未能達到停課不停學的目的，建議學校加強以小組或個別形式，為相關學生提供功課和情緒輔導，幫助跟上學習進度。另一成員張栢寧則倡議教育局建立跨界別協作的網上學習資源平台，讓學校、家長、學術機構等不同持份者交流有關SEN的資訊和學習資源 。