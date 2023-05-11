近半內地入境團留港2日 五成四團費少於500人民幣

通關後內地出現不少標榜廉價的訪港旅行團，文化體育及旅遊局透露，由2月初至周日(5月7日)，合共有9,674個內地團來港，當中五成四團費每人低於500元人民幣，近四成屬「一天團」，暫未收到任何有關威迫購物的投訴及無發現「零團費」的旅行團。有立法會議員關注平價團損害香港聲譽；政府就指最重要是確保行程名副其實。

文化體育及旅遊局回覆議員書面質詢時表示，由2月6日至5月7日，旅監局共收到9,674個內地訪港團登記，四成七是逗留兩天，三成九是逗留一天。至於內地入境團的團費，旅監局由3月29日至5月7日，約3,200個行程登記中，五成四的團費是500元人民幣或以下，團費是501至1,000元的入境團佔一成三，1,001至1,500元的旅行團佔一成六。

經民聯立法會議員林健鋒昨在立法會大會提出口頭質詢，指有內地廉價團旅客被帶往參觀公屋，更懷疑有領隊要求團友協助走私香煙來港，有損香港形象和聲譽，質疑如何向旅客「說好香港故事」。選委界劉智鵬就指，通關後，內地旅客的習慣已經轉變，希望當局增撥資源，開發更多旅遊景點，包括紅色旅遊景點，即與中國共產黨歷史有關的旅遊景點。

