近半內地入境團留港2日 五成四團費少於500人民幣

通關後內地出現不少標榜廉價的訪港旅行團，文化體育及旅遊局透露，由2月初至周日(5月7日)，合共有9,674個內地團來港，當中五成四團費每人低於500元人民幣，近四成屬「一天團」，暫未收到任何有關威迫購物的投訴及無發現「零團費」的旅行團。有立法會議員關注平價團損害香港聲譽；政府就指最重要是確保行程名副其實。
文化體育及旅遊局回覆議員書面質詢時表示，由2月6日至5月7日，旅監局共收到9,674個內地訪港團登記，四成七是逗留兩天，三成九是逗留一天。至於內地入境團的團費，旅監局由3月29日至5月7日，約3,200個行程登記中，五成四的團費是500元人民幣或以下，團費是501至1,000元的入境團佔一成三，1,001至1,500元的旅行團佔一成六。
經民聯立法會議員林健鋒昨在立法會大會提出口頭質詢，指有內地廉價團旅客被帶往參觀公屋，更懷疑有領隊要求團友協助走私香煙來港，有損香港形象和聲譽，質疑如何向旅客「說好香港故事」。選委界劉智鵬就指，通關後，內地旅客的習慣已經轉變，希望當局增撥資源，開發更多旅遊景點，包括紅色旅遊景點，即與中國共產黨歷史有關的旅遊景點。
文體旅局：最重要確保行程名副其實
署理文化體育及旅遊局長劉震指，剛過去的五一黃金周入境旅客回升，4月29日至5月3日期間，共有453個內地入境旅行團到港，涉及約1.4萬名旅客。他指，內地入境旅行團整體秩序大致良好，目前旅監局沒有收到威迫購物和「零團費」團的投訴。他又認為，旅客預算不同，行程亦會有分別，「其實最重要確保他們參加的行程名副其實……至於行程具體安排，要視乎旅客當初願意付出代價及希望看到的地方。」
對於有報道指，懷疑有領隊要求團友協助走私香煙，劉震稱旅監局正調查事件，如發現有違規或違法行為，將檢控及紀律處分相關旅行代理商及導遊。
而旅監局在2月6日至本月7日期間，沒有收到有關內地入境旅行團的投訴，但有7宗求助，其中3宗涉及退回商店產品；關於內地領隊態度、商店職員態度、團員走失、以及旅行團行程及收費各有一宗。當局指，若發現涉違規行為，會按既定程序跟進，並與相關執法部門保持溝通。有關旅遊業多元發展，劉震指會考慮拓展「紅色旅遊」。至於旅遊業人手，他就指勞工處已加強協助僱主招聘，長遠亦須培育旅遊業人才。