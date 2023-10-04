近半小學生每日睇芒逾兩小時 15%小一生戴眼鏡 衛生署關注學童視力降 醫生指宅在家出事

莘莘學子過去數年受疫情影響，主要在家透過網課學習，加上各式各樣遊戲或娛樂，使他們每日長時間使用電子屏幕產品。衛生署發現，在正常上課日花逾兩小時使用電子屏幕作無關學習活動的學生，比率在上學年急升至47.3%，同期要佩戴眼鏡的小一學生亦增至15%。有眼科醫生認為，學童戶外活動減少、多逗留室內也是近視加深原因之一，情況屬全球趨勢，並指出生活模式改變、較多學童「宅在家」才是問題加劇的主因。

3年多疫情改變港人生活模式，包括學生戶外活動時間減少。衛生署學生健康服務中心分析問卷調查發現，學生疫情期間花較長時間使用電子屏幕產品，其中於正常上課日每日花逾兩小時使用互聯網或電子屏幕產品，進行與學業無關用途的小學生比率，由2015/16年度的25.8%增至2018/19年的32.2%；至2021/22學年更急增至50.1%，其後上學年輕微回落至47.3%。同期中學生情況亦大致相若，比率由2015/16學年的65.0%升至2021/22學年的81.2%，再於上學年輕微回落至78.1%。 衛生署最近又檢視學童健康數據，發現學生視力近年有所下降，特別是低年級的小學生。署方稱，要戴眼鏡的小一學生由2015/16學年至2019/20學年的11%，在2020/21年度增至15%並維持至今。一度在疫情期間要暫停的衛生署學生健康服務，疫情前每年為逾40萬名學生進行視力測試，本學年將恢復各年級中、小學生的周年健康檢查。

眼科醫生促三歲驗眼 眼科醫生龐朝輝接受本報查詢稱，除使用電子產品時間增加外，戶外活動時間減少、逗留室內時間增加也是加深近視的原因之一，形容屬全球趨勢、香港和東南亞尤為嚴重。他表示，學童無節制地使用手提電話等電子產品，都會引發近視問題，而家長只見到小朋友「拉近少少」閱讀亦不易察覺他們有近視，「要200至300度矇起眼先發現，代表(近視已出現)唔短時間。」 衛生署家庭健康服務目前為4至5歲學前兒童提供「學前兒童視力普查」服務，惟近視有提早出現的趨勢，龐朝輝認為家長可提前至3歲帶子女驗眼，及早找出輕症並控制情況。他直言若由政府擴大檢查服務至3歲，或會構成很大壓力，若家長帶幼兒往私營醫療機構驗眼則不會影響公營服務。 問題雖然在疫情後明顯惡化，但龐朝輝相信生活模式改變、較多兒童「宅在家」才是主因，「疫情只係催化劑」，又坦言教育界大趨勢是使用電子產品學習，呼籲家長及早發現可預早治療。衛生署則提醒學生使用電子屏幕產品時，應減低亮度、保持合適距離並維持良好姿勢，並每使用20分鐘要遠望最少20呎外景物作20秒休息，以及多眨眼、定期檢查眼睛等。