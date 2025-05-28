近半自殺者親友創傷後壓力達臨界點 港大研究：社會應多關注家屬需求

自我了斷不僅終結個人生命，其親友更可能一生承受無止境的心理和情緒影響。生命熱線「賽馬會釋心同行計劃」委託香港大學社會工作及社會行政學系研究團隊，分析188名自殺者家屬的心理及情緒等情況，47.4%自殺者親友得分超過31分，反映平均創傷後壓力(PTS)已接近臨界線，女性亦較男性高。他們除陷入強烈的悔恨自責，亦較易出現被遺棄感和社交壓力，甚至有極小部分人或會因而出現結束生命的念頭。學者籲大家應耐心聆聽自殺者親友的心聲，以陪伴他們走出傷痛。

Mandy的長子多年前到澳洲讀書，大學四年級那年(2016年)傳來輕生噩耗。她指，當時才驚覺一直以為開朗的兒子，在輕生前已接受學校的心理輔導。她坦言，兒子突然離世難以接受，甚至質疑送兒子留學是否做錯，出現愧疚；又感兒子的選擇令她有被拋棄的感覺，家庭氣氛變得沉默，並會迴避有關長子的話題，亦因此不想接觸親友。

其後，她主動聯絡生命熱線尋求協助，參加小組期間，接觸同路人，透過分享逐漸走出哀痛。她指，哀傷會一直存在，認為「時間可以沖淡一切，思念不會淡，但痛感能減。」