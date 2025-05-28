近半自殺者親友創傷後壓力達臨界點 港大研究：社會應多關注家屬需求

自我了斷不僅終結個人生命，其親友更可能一生承受無止境的心理和情緒影響。生命熱線「賽馬會釋心同行計劃」委託香港大學社會工作及社會行政學系研究團隊，分析188名自殺者家屬的心理及情緒等情況，47.4%自殺者親友得分超過31分，反映平均創傷後壓力(PTS)已接近臨界線，女性亦較男性高。他們除陷入強烈的悔恨自責，亦較易出現被遺棄感和社交壓力，甚至有極小部分人或會因而出現結束生命的念頭。學者籲大家應耐心聆聽自殺者親友的心聲，以陪伴他們走出傷痛。
Mandy的長子多年前到澳洲讀書，大學四年級那年(2016年)傳來輕生噩耗。她指，當時才驚覺一直以為開朗的兒子，在輕生前已接受學校的心理輔導。她坦言，兒子突然離世難以接受，甚至質疑送兒子留學是否做錯，出現愧疚；又感兒子的選擇令她有被拋棄的感覺，家庭氣氛變得沉默，並會迴避有關長子的話題，亦因此不想接觸親友。
其後，她主動聯絡生命熱線尋求協助，參加小組期間，接觸同路人，透過分享逐漸走出哀痛。她指，哀傷會一直存在，認為「時間可以沖淡一切，思念不會淡，但痛感能減。」
生命熱線自2008年起推行自殺者親友支援計劃，提供專業輔導、同路人小組及益友服務，協助親友處理悲傷。是次研究分析188名在2022年9月至2025年4月期間曾有親友自殺接受服務的市民，結果顯示，47.4%自殺者親友得分超過31分，反映平均創傷後壓力(PTS)得分已接近臨界線(20分)，自殺者親友平均功能損害程度高於臨界線，其中56.2%更因悲傷導致了中度至重度功能損害。參與「賽馬會釋心同行計劃」後，悲傷與創傷後壓力在介入結束後仍持續穩定，顯示服務有助於協助自殺者親友恢復正常生活。
負責是次研究的港大社會工作及社會行政學系主任周燕雯教授表示，自殺者親友之痛不止於心，而是思維的迷宮。團隊接下來將持續做社區教育，讓每個人都留意身邊人的需求。周燕雯強調，大部分傷痛非即時出現，有可能是一直放在心上，過了3個月、2至3年，甚至是許多年以後才突然出現；籲大家應耐心聆聽，以陪伴自殺者親友走出傷痛。