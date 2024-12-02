近半非長者單身公屋申請人輪候逾6年 社協倡開放簡約公屋 供非長者單身人士申請

房委會截至今年9月底，約有12.2萬宗一般公屋申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。有調查顯示，近半居不適切居所的非長者單身人士已輪候6年以上，較前年同類調查的43.1%高，社協建議政府，即時開放輪候公屋滿3年的非長者單身可以申請簡約公屋，大幅增加非長者單身配額，逐步重新兌現「三年上樓」的目標承諾。

社區組織協會於10至11月訪問131名居不適切居所的非長者單身人士。結果顯示，64.8%受訪者有申請公屋，年齡中位數為52歲。四成九人輪候6年以上，較前年同類調查的43.1%高，輪候時間中位數為5年，最長達19年；六成二表示，難計算自己的上樓時間。