近半非長者單身公屋申請人輪候逾6年 社協倡開放簡約公屋 供非長者單身人士申請

房委會截至今年9月底，約有12.2萬宗一般公屋申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。有調查顯示，近半居不適切居所的非長者單身人士已輪候6年以上，較前年同類調查的43.1%高，社協建議政府，即時開放輪候公屋滿3年的非長者單身可以申請簡約公屋，大幅增加非長者單身配額，逐步重新兌現「三年上樓」的目標承諾。
社區組織協會於10至11月訪問131名居不適切居所的非長者單身人士。結果顯示，64.8%受訪者有申請公屋，年齡中位數為52歲。四成九人輪候6年以上，較前年同類調查的43.1%高，輪候時間中位數為5年，最長達19年；六成二表示，難計算自己的上樓時間。
60歲的鍾女士在深水埗一間約60呎劏房居逾20年，9年前起申請公屋。現行政策下，非長者單身申請人年滿60歲，將自動調至高齡單身人士優先配屋隊伍。她稱，年初獲房屋署通知編配葵芳「長者屋」，相關單位須與另一住戶共用廚廁，想起以前經歷「即時差唔多暈咗」，因以前亦曾與人共住，常因共用廚廁等起居問題有爭執；她坦言，即使獲騙配公屋較現住劏房平約一半，也拒絕搬入。
除鍾女士外，78.6%受訪者均不願搬入須共用廚廁的長者住屋，包括「共用設施容易引起爭執」(71.8%)、「共用設施有衛生問題」(69%)。但85.2%人認為不接受編配或被扣減配屋機會的做法不合理。社協社區組織幹事張楚瑜指，政府早前宣布興建3萬個附獨立廁所及煮食空間的簡約公屋單位，但以「家庭優先」，指非長者單身人士同有住屋需要。社協建議政府，即時開放輪候公屋滿3年的非長者單身可以申請簡約公屋，大幅增加非長者單身配額，逐步重新兌現「三年上樓」的目標承諾，以及改革計分制，為不適切居所、非長者單身人士額外加分等。