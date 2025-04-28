近四成受訪學童沒有每日吃早餐，惠康與膳心連基金派10萬張早餐券。

惠康聯同膳心連基金早前進行了香港學生進食早餐習慣的調查，發現近四成的受訪學生沒有每天進食早餐的習慣，三成學生早餐欠營養。有見及此，惠康自昨日(27日)起，未來一年透過膳心連基金向各區就讀小一至中六的學生派發10萬張早餐券，提供有營養的早餐食品，建議零售價總值超過200萬港幣。

三成學生早餐欠營養

膳心連基金於上月4日至18日進行了香港學生進食早餐習慣的調查，一共訪問了11間學校及社福機構，超過1,300名小一至中六學生。調查發現，36%受訪學生沒有每天恆常進食早餐的習慣，而習慣進食早餐的受訪學生中，32%選擇即食食品如即食麵等，被營養師評估為不健康的選擇，亦有64%學生因價格原因而選擇營養較低的食物或不吃早餐。以上反映香港學生進食早餐的習慣及選擇仍然有待改善。