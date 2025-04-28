近四成受訪學童沒有每日吃早餐，惠康與膳心連基金派10萬張早餐券。

惠康聯同膳心連基金早前進行了香港學生進食早餐習慣的調查，發現近四成的受訪學生沒有每天進食早餐的習慣，三成學生早餐欠營養。有見及此，惠康自昨日(27日)起，未來一年透過膳心連基金向各區就讀小一至中六的學生派發10萬張早餐券，提供有營養的早餐食品，建議零售價總值超過200萬港幣。
三成學生早餐欠營養
膳心連基金於上月4日至18日進行了香港學生進食早餐習慣的調查，一共訪問了11間學校及社福機構，超過1,300名小一至中六學生。調查發現，36%受訪學生沒有每天恆常進食早餐的習慣，而習慣進食早餐的受訪學生中，32%選擇即食食品如即食麵等，被營養師評估為不健康的選擇，亦有64%學生因價格原因而選擇營養較低的食物或不吃早餐。以上反映香港學生進食早餐的習慣及選擇仍然有待改善。
針對不進食早餐的情況，16%受訪學生反映因未能負擔比較昂貴的營養早餐。由此可見，早餐價格在一定程度上影響學生的早餐習慣。有六成受訪學生希望有營養早餐，而其中近四成學生認為商戶提供食品優惠有助培養食早餐的習慣。
早餐券助學生選擇更健康早餐
為鼓勵學生更懂得選擇營養均衡且健康的早餐，惠康與膳心連基金宣布即日起，推出「食早餐呀惠」社區計劃，於未來一年向全港就讀小一至中六的基層學生派發10萬張早餐券。學生可使用早餐券，於惠康各分店換領四種營養豐富的早餐食品，包括雞蛋、牛奶、燕麥和蘋果。預計首年提供28萬個蘋果、16萬盒雞蛋、4萬包200克燕麥、1.6萬盒一公升牛奶，建議零售價總值超過200萬港幣。