近四成基層不考慮住新界簡約公屋及過渡房屋

社區組織協會調查發現，近四成受訪者表示不考慮入住新界的簡約公屋及過渡房屋項目，主要擔心要跨區就業與就學，以及交通等配套問題。
訪問345名基層市民
調查在去年11月至1月，訪問345名基層市民，當中一半來自深水埗區(50.1%)、其次為油尖旺區(20.0%)。83.5%受訪者已申請公屋，沒有申請公屋的受訪者中，近半人因為不符合資格而沒有申請(49.1%)。
問及位於市區的「過渡組合房屋」與「簡約公屋」，受訪者的入住意願，近半受訪者表示「兩者皆可」(49.9%)，約兩成則表示兩者均不考慮。若「過渡組合房屋」與「簡約公屋」位於新界的，但兩者均不考慮比例升至38.8%。
47%人指簡約公屋租金較平願入住
願入住擇「過渡組合房屋」的原因，依次為現時有迫切房屋需要，過渡組合房屋」已落成可較早入住(41.4%)；過渡組合房屋單位提供的設備較齊全，如 冷氣機、煮食抽氣扇(39.7%)；以及過渡組合房屋的地點交通較方便(39.1%)。而選擇「簡約公屋」的原因，近半受訪者表示租金較便宜 (47.0%)、其後為租期較長 (31.0%)，及供應較多，入住機會較大 (29.3%)。
25.5%遷過渡屋或簡約公屋須轉區 憂影響子女返學
至於兩者均不入住，因「怕需要轉區，影響子女返學」(25.5%)、「怕項目附近交通不便」(21.4%)，以及「怕需要添置新的傢俱、家電，增加支出」。
社協倡預留空間建廉價超市社區診所
社協指，現時的「簡約公屋」選址中有不少位於新界偏遠地區，為鼓勵更多現居劏房的居民轉區入住，政府應於項目中提供全面支援，勞工處應與負責營運「簡約公屋」的社會服務機構合作提供就業支援及配對服務，可於項目內舉辨招聘日，為有需要的家庭於鄰近地區搵工；教育局亦可就有需要為子女轉校的家庭提供支援及提供協助學童適應新校園的服務。政府興建簡約公屋時，預留空間作廉價超市、社區診所等，若項目位置偏遠、附近交通網絡未完善，應提供接駁專車至市中心。