近四成基層不考慮住新界簡約公屋及過渡房屋

調查在去年11月至1月，訪問345名基層市民，當中一半來自深水埗區(50.1%)、其次為油尖旺區(20.0%)。83.5%受訪者已申請公屋，沒有申請公屋的受訪者中，近半人因為不符合資格而沒有申請(49.1%)。

問及位於市區的「過渡組合房屋」與「簡約公屋」，受訪者的入住意願，近半受訪者表示「兩者皆可」(49.9%)，約兩成則表示兩者均不考慮。若「過渡組合房屋」與「簡約公屋」位於新界的，但兩者均不考慮比例升至38.8%。

47%人指簡約公屋租金較平願入住

願入住擇「過渡組合房屋」的原因，依次為現時有迫切房屋需要，過渡組合房屋」已落成可較早入住(41.4%)；過渡組合房屋單位提供的設備較齊全，如 冷氣機、煮食抽氣扇(39.7%)；以及過渡組合房屋的地點交通較方便(39.1%)。而選擇「簡約公屋」的原因，近半受訪者表示租金較便宜 (47.0%)、其後為租期較長 (31.0%)，及供應較多，入住機會較大 (29.3%)。

25.5%遷過渡屋或簡約公屋須轉區 憂影響子女返學

至於兩者均不入住，因「怕需要轉區，影響子女返學」(25.5%)、「怕項目附近交通不便」(21.4%)，以及「怕需要添置新的傢俱、家電，增加支出」。