近日出現大量海外簽帳 渣打信用卡疑被集體盜用

渣打信用卡用戶資料疑被集體盜用！大批渣打用戶在銀行官方社交專頁求助，指其渣打信用卡在不知情下多次海外簽帳，致電銀行服務熱線求助時卻遲遲無人接聽。渣打香港回應時承認，近日發現可疑交易有上升趨勢，已立刻加強監察系統和保障客戶；又指所有經核實的非授權信用卡交易，銀行將主動安排退款，持卡人毋須承擔責任。有科技界人士建議市民留意信用卡交易情況，如發現有可疑交易要立即向銀行和警方求助。

渣打信用卡疑集體被盜用自前晚開始，大批用戶在網上討論區分享，稱其信用卡在不知情下被多次簽帳，金額由少於一美元至數百美元不等，有人更稱被連環簽帳逾30次。有用戶隨即要求銀行停卡和安排補發新卡，但亦有指致電銀行服務熱線後等候多時卻未有人接聽，有人等2至3小時才有職員接聽。

綜合網上留言，受影響用戶主要為過往發出的渣打亞洲萬里通萬事達卡，以及去年7月自動轉換的渣打國泰萬事達卡。有網民分享如何透過手機應用程式申請停用信用卡，但應用程式昨午一度正常登入，頁面只稱使用人數較多，請稍後再試。

