近日出現大量海外簽帳 渣打信用卡疑被集體盜用

渣打信用卡用戶資料疑被集體盜用！大批渣打用戶在銀行官方社交專頁求助，指其渣打信用卡在不知情下多次海外簽帳，致電銀行服務熱線求助時卻遲遲無人接聽。渣打香港回應時承認，近日發現可疑交易有上升趨勢，已立刻加強監察系統和保障客戶；又指所有經核實的非授權信用卡交易，銀行將主動安排退款，持卡人毋須承擔責任。有科技界人士建議市民留意信用卡交易情況，如發現有可疑交易要立即向銀行和警方求助。
渣打信用卡疑集體被盜用自前晚開始，大批用戶在網上討論區分享，稱其信用卡在不知情下被多次簽帳，金額由少於一美元至數百美元不等，有人更稱被連環簽帳逾30次。有用戶隨即要求銀行停卡和安排補發新卡，但亦有指致電銀行服務熱線後等候多時卻未有人接聽，有人等2至3小時才有職員接聽。
綜合網上留言，受影響用戶主要為過往發出的渣打亞洲萬里通萬事達卡，以及去年7月自動轉換的渣打國泰萬事達卡。有網民分享如何透過手機應用程式申請停用信用卡，但應用程式昨午一度正常登入，頁面只稱使用人數較多，請稍後再試。
可用SC Mobile即時鎖卡
渣打香港回覆查詢指，一直有監察可疑信用卡的系統及機制，近日發現相關交易有上升趨勢，已立刻加強相關監察系統及保障客戶的措施。如客戶發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，以及於一個月內為已入帳的信用卡交易提出爭議請求，渣打會聯絡客戶跟進，及按機制調查。若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。渣打隨後表示，所有經銀行核實的非授權信用卡交易，銀行將主動安排退款，呼籲客戶不用急於致電或到網上理財查詢；又稱未有證據顯示個人資料外洩。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，今次涉事的信用卡資料從過往商戶外洩，資料被黑客購入後，用電腦程式密集地嘗試到沒有3D認證的購物網站消費，或者以低銀碼交易避開觸及銀行認證要求。他建議市民留意信用卡交易情況，如發現有可疑交易要立即向銀行和警方求助。香港電腦保安事故協調中心亦提醒市民，收到可疑電郵或SMS應先向官方渠道查詢及核實，並保留可疑交易紀錄作申訴。
警方於今年首9個月接獲339宗「網上信用卡盜用」案件，損失金額共500萬元；金管局於今年首10個月亦收到307宗有關信用卡未經授權交易的投訴；消委會於周二至周三共接獲4宗涉及信用卡懷疑被盜用的投訴，正與相關銀行聯絡，並會盡力調停。消委會提醒，如發現信用卡有異常交易，應向信用卡中心查證。財經事務及庫務局長許正宇亦指，公眾使用網上銀行交易時須妥善保管和處理個人敏感資料和認證密碼。