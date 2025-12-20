近25%學童受情緒困擾　樹仁大學為家長及教師提供培訓支援SEN學生

為讓教育界及公眾更了解學童心理健康，以及學習如何幫助有特殊教育需要的學生，樹仁大學輔導及心理學系「支援有特殊教育需要學生教師專題課程事務處」主辦「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊，吸引近300名教育工作者及家長參與。

樹仁大學輔導及心理學系獲教育局委託，於2024至2027年間為教師提供SEN專題培訓課程。今次座談會及實務工作坊有10位來自教育、醫學及心理學界的專家，分享對SEN學生的支援策略與實務經驗。首席副校長孫天倫表示：「課程旨在增強教師的專業知識和實務技巧，促進學校不同持份者協作，為SEN學生創造更理想的學習環境。」