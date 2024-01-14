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2024-01-14 19:35:31

近3成家長社交媒體「放閃」詢問子女意願 專家促家長保障子女資料私隱

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香港中華基督教青年會家庭社會工作小組今日發表「父母在社交媒體分享子女資訊與兒童私隱」調查結果。相中人從左至右為：親子界網紅兼心靈藝術學院創辦人「梵高爸爸」周惠建先生、青年會協調幹事施文欣女士、私隱專員公署助理個人資料私隱專員（投訴及刑事調查）（署理）吳穎軒女士、青年會「兒童議員」吳承泰、青年會業務發展主任楊智顯先生。

香港中華基督教青年會家庭社會工作小組今日發表「父母在社交媒體分享子女資訊與兒童私隱」調查結果。相中人從左至右為：親子界網紅兼心靈藝術學院創辦人「梵高爸爸」周惠建先生、青年會協調幹事施文欣女士、私隱專員公署助理個人資料私隱專員（投訴及刑事調查）（署理）吳穎軒女士、青年會「兒童議員」吳承泰、青年會業務發展主任楊智顯先生。

不少家長都愛把子女的相片或日常生活片段上載到社交媒體，跟朋友分享甚或是公開「放閃」。然而，香港中華基督教青年會的調查發現，近三成受訪家長在網上分享子女的相片或影片時，事前從未詢問子女的意願；逾四成受訪學童對於被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有近三成傾向感到討厭。青年會提醒家長分享前應先徵求子女同意，尊重子女的意願。

調查於去年9月至11月期間進行，以問卷形成訪問了793名子女現時於中小學就讀的家長，以及1,094位中小學生，訪問家長在網上分享子女資訊的習慣，以及學童的感受。 結果發現，逾82.6%受訪家長都會在社交媒體平台分享子女資訊，不過近28.5%事前從未詢問子女的意願；過半受訪家長傾向覺得子女不會因資訊被分享，而出現尷尬、討厭、憤怒等負面情緒。

至於受訪學童(15歲或以上)方面，較多會對父母在網絡上分享學童自身資訊而感到不滿，亦希望自己的資訊盡量減少在網絡上曝光。近一半人表示知道父母會在網上分享子女的日常生活，甚至有開設專屬帳戶分享，但也有14%表示不知情。另外，72.2%受訪學童傾向父母不要在網絡上分享學童自身的資訊，逾四成表示被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有28.2%傾向感到討厭，以及23.2%傾向感到憤怒。

私隱專員公署助理個人資料私隱專員（投訴及刑事調查）（署理）吳穎軒女士擔任是次調查發布會的分享嘉賓。 香港中華基督教青年會協調幹事施文欣女士提醒家長每次在網上分享子女的資訊之前，亦應該先徵求子女同意。

過度分享子女的成長 或產生信任危機

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣表示，明白家長有時候遇到開心事或激心事，都會想跟他人分享以尋求社交連結；對孩子的成就感到自豪，亦會希望與人分享喜悅。但她提醒，過度分享子女的成長，或會對子女帶來不必要的困擾，甚或令子女對父母產生信任危機，最終影響親子關係。

施文欣又引述調查的訪談部分指，有學童表示因父母在網上分享自己的生活內容，而遭到同學取笑，甚或被欺凌。她表示，孩子長大後發現自己的大小事情都被分享到網上，實在難免感到尷尬，「父母眼中覺得子女『超可愛』而在網上分享，有可能會令子女感到『勁害怕』」。

互聯網沒有永遠刪除鍵

個人資料私隱專員公署助理個人資料私隱專員(投訴及刑事調查)(署理)吳穎軒亦補充，互聯網上是沒有『永遠刪除』鍵，個人資料一旦在網上公開，便可能被他人永久保存及轉載，甚至有機會被不法之徒盜用；家長在將子女的個人資料、照片或影片放上網前，應想清楚對子女將來的影響，保障他們的個人資料私隱。

香港中華基督教青年會業務發展主任楊智顯先生發表「父母在社交媒體分享子女資訊與兒童私隱」調查結果。
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