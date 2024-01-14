近3成家長社交媒體「放閃」詢問子女意願 專家促家長保障子女資料私隱

不少家長都愛把子女的相片或日常生活片段上載到社交媒體，跟朋友分享甚或是公開「放閃」。然而，香港中華基督教青年會的調查發現，近三成受訪家長在網上分享子女的相片或影片時，事前從未詢問子女的意願；逾四成受訪學童對於被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有近三成傾向感到討厭。青年會提醒家長分享前應先徵求子女同意，尊重子女的意願。

調查於去年9月至11月期間進行，以問卷形成訪問了793名子女現時於中小學就讀的家長，以及1,094位中小學生，訪問家長在網上分享子女資訊的習慣，以及學童的感受。 結果發現，逾82.6%受訪家長都會在社交媒體平台分享子女資訊，不過近28.5%事前從未詢問子女的意願；過半受訪家長傾向覺得子女不會因資訊被分享，而出現尷尬、討厭、憤怒等負面情緒。 至於受訪學童(15歲或以上)方面，較多會對父母在網絡上分享學童自身資訊而感到不滿，亦希望自己的資訊盡量減少在網絡上曝光。近一半人表示知道父母會在網上分享子女的日常生活，甚至有開設專屬帳戶分享，但也有14%表示不知情。另外，72.2%受訪學童傾向父母不要在網絡上分享學童自身的資訊，逾四成表示被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有28.2%傾向感到討厭，以及23.2%傾向感到憤怒。