近3成家長社交媒體「放閃」詢問子女意願 專家促家長保障子女資料私隱

不少家長都愛把子女的相片或日常生活片段上載到社交媒體，跟朋友分享甚或是公開「放閃」。然而，香港中華基督教青年會的調查發現，近三成受訪家長在網上分享子女的相片或影片時，事前從未詢問子女的意願；逾四成受訪學童對於被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有近三成傾向感到討厭。青年會提醒家長分享前應先徵求子女同意，尊重子女的意願。
調查於去年9月至11月期間進行，以問卷形成訪問了793名子女現時於中小學就讀的家長，以及1,094位中小學生，訪問家長在網上分享子女資訊的習慣，以及學童的感受。 結果發現，逾82.6%受訪家長都會在社交媒體平台分享子女資訊，不過近28.5%事前從未詢問子女的意願；過半受訪家長傾向覺得子女不會因資訊被分享，而出現尷尬、討厭、憤怒等負面情緒。
至於受訪學童(15歲或以上)方面，較多會對父母在網絡上分享學童自身資訊而感到不滿，亦希望自己的資訊盡量減少在網絡上曝光。近一半人表示知道父母會在網上分享子女的日常生活，甚至有開設專屬帳戶分享，但也有14%表示不知情。另外，72.2%受訪學童傾向父母不要在網絡上分享學童自身的資訊，逾四成表示被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有28.2%傾向感到討厭，以及23.2%傾向感到憤怒。
過度分享子女的成長 或產生信任危機
香港中華基督教青年會協調幹事施文欣表示，明白家長有時候遇到開心事或激心事，都會想跟他人分享以尋求社交連結；對孩子的成就感到自豪，亦會希望與人分享喜悅。但她提醒，過度分享子女的成長，或會對子女帶來不必要的困擾，甚或令子女對父母產生信任危機，最終影響親子關係。
施文欣又引述調查的訪談部分指，有學童表示因父母在網上分享自己的生活內容，而遭到同學取笑，甚或被欺凌。她表示，孩子長大後發現自己的大小事情都被分享到網上，實在難免感到尷尬，「父母眼中覺得子女『超可愛』而在網上分享，有可能會令子女感到『勁害怕』」。
互聯網沒有永遠刪除鍵
個人資料私隱專員公署助理個人資料私隱專員(投訴及刑事調查)(署理)吳穎軒亦補充，互聯網上是沒有『永遠刪除』鍵，個人資料一旦在網上公開，便可能被他人永久保存及轉載，甚至有機會被不法之徒盜用；家長在將子女的個人資料、照片或影片放上網前，應想清楚對子女將來的影響，保障他們的個人資料私隱。