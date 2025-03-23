近40萬人登記器官捐贈 創歷史新高 盧寵茂感謝捐贈者、家屬無私大愛 (羅錦鴻攝)

香港移植學會聯同香港醫學專科學院今日(23日)合辦 「 第十五屆器官受贈者感恩大會 」，醫務衞生局局長盧寵茂致辭表示，中央器官捐贈登記名冊登記數字已接近40萬，為歷史新高，不過相對香港750萬人口還有很大進步空間，冀數字進一步上升，「歷史紀錄是留給我們去破的。」 由香港移植學會聯同香港醫學專科學院合辦，醫院管理局全力支持 「 第十五屆器官受贈者感恩大會 」，今年以 「 感恩捐贈者十五載 受贈者銘記情永在 」為主題，有多位器官受贈者出席，者衷心向器官捐贈者致敬及向其家人致謝。其中，吳沅螢等換腎等了七年，她指捐贈者是偉大的英雄，感謝家人在艱難悲傷時刻做決定。捐贈者家人吳小姐認為爸爸雖然離世但救了幾個人的生命，她認為市民應在平日生活討論對器官捐贈的選擇，一旦適用時，家人較易做決定。

器官捐贈率仍是世界最低 香港移植學會會長馮恩裕表示，出在過去的十五年，共有2163名病人接受器官捐贈，其中共有569位遺體器官捐贈者，拯救了1620名器官衰竭病人；還有543位器官衰竭病人因活體器官捐贈者而重獲新生。他又指近兩年，香港的每年遺體捐贈者人數不到30人。香港平均每百萬人口約有3.6位捐贈者，香港仍然是世界上最低的器官捐贈率的地方之一。 香港醫學專科學院主席李錦滔亦認同，社會對器官捐贈的認識仍有待進一步的提升；為此，醫學專科學院最近成立了「器官捐贈專責小組」，盼以教育和宣傳，集合不同專科和相關持份者的智慧，制定有效的策略，進一步推廣器官捐贈文化。

盧寵茂：登記器官捐贈市民數創歷史新高 醫務衞生局局長盧寵茂就指，有近40萬名市民已登記器官捐贈，數字創歷史新高，但「我永遠都是貪心，40萬是一個很好的歷史數字，但歷史紀錄是留給我們去破」同時身為國際知名的肝臟移植專家的盧寵茂又指，多年來自己由「前線小人物一路做上去」，見證器官移植的困難及突破，今日亦看到曾醫治的病人列席，每逢出席此類聚會，他都由心感恩。