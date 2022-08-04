近50公院病人轉介私院 確診徘徊四千 衛署：未見頂

醫管局總行政經理劉家獻稱，13間私家醫院已即時可提供364張病床，接收由公立醫院轉介的病人，當中僅24張由香港中文大學醫院提供的病床，可供接收新冠病人。他稱，醫院已安排近50名病人轉到私家醫院，大部分為非新冠病人，包括中風或心臟驟停後、完成手術後的病人。目前公立醫院一線隔離病床使用率約36%，劉家獻指隔離病房仍有能力接收患者，但醫院也要準備好接收更多確診和緊急病人。

單日確診數字持續維持4,000多宗水平，醫管局前行政總裁梁柏賢前日在社交網站估計，疫情現已到頂峰、11月前都不會大升，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨回應指，疫情是否到頂「要過一輪先見到」，認為目前個案升勢仍未見頂。隨著近日確診者增加，醫管局為騰出更多病床接收病人，會把部分病情穩定的病人，轉往康復和療養醫院，並按需要把合適病人轉往私家醫院。

本港昨增4,547宗新冠肺炎確診，包括226宗輸入個案，衛生防護中心認為升勢未見頂，醫管局為調動更多病床預備接收確診者，至今已轉介近50名患者或非新冠病人往私家醫院。再有患者離世前染疫但未有求醫，醫管局再度呼籲病人如有任何不適，應盡快檢測和求醫。

多4名八旬長者離世

昨多4名患者離世，年齡介乎84至89歲，兩名來自院舍的死者均有長期病患。一名本身有多種長期病、與兒子和傭人同住的89歲老婦，日前在家發燒和進食困難後未有檢測或求醫，前日被家人發現在家昏迷不醒，送院搶救後不治。劉家獻昨再呼籲，任何病人如有不適應盡快檢測和求醫，不方便外出求診的確診者亦可致電醫管局熱線或預約遠程視像診症等。

學校方面，昨有330間學校呈報437宗師生個案，多7間學校有班別要停課一周，其中油塘聖安當小學和西灣河明我幼稚園繼早前一班停課，各再有另一班出現3宗確診，張竹君指暫未找到同校兩班個案的關連。再多6間安老或殘疾院舍出現個案，涉及5名院友和3名員工確診，共57名院友要檢疫。其中，聯和墟洋光護理之家單日有3名院友染疫，鑽石山志蓮淨苑治療護理安老院則有一名員工確診。

何啟明、余偉文快測陽性

勞工及福利局副局長何啟明和金融管理局總裁余偉文，因快速測試呈陽性，現正按指引隔離。勞福局指，何啟明前日最後一次上班，翻查資料他當日曾與政務司長陳國基，聽取多名民建聯立法會議員就「解決跨代貧窮計劃」提出的意見。

巡兩強檢廈揭86人無檢測

另外，政府昨突擊巡查兩幢早前被納入強制檢測公告的住宅，其中水務署在屯門景新臺第三座檢查約255人的檢測報告，發現1名女子違反強檢公告，另民政事務處在西灣河嘉亨灣第二座檢查約430人，發現85人違反公告。政府已向86人發出強制檢測令，並向其中7人罰款1萬元。