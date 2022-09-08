近800校過千師生染疫 墨爾文國際學校小學部須停課

本港新冠肺炎疫情持續，昨多1,361名師生呈報陽性個案，分別來自799間學校。白石角香港墨爾文國際學校小學部26個班別當中，連日共21班有個案，累計35名師生染疫，當局建議全校暫停面授課一周。昨另有22間學校共24個班級要停課，包括荃灣綠楊幼稚園K3C下午班，該校本身正有兩班停課。

全校有約597名學生和87名教職員的香港墨爾文國際學校小學部，過去7日有21班出現感染個案，涉及30名學生和5名教職員，當中4班更各有最少3宗個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫未見該校有明顯聚會或個案有流行病學關連，但因影響人數較多，為穩妥起見決定要求全校停課。

當局昨接獲799間學校呈報1,140名學生和221名教職員檢測陽性，過去7日累計618間學校有多於1宗確診。張竹君稱，新增22間學校共24班要停課一周，涉及9間幼稚園、9間小學、3間中學和1間特殊學校。其中，宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園有兩名任教AM和PM班的教師確診，兩班亦各有兩名學生染疫。早前兩班AM班因爆疫而停課的綠楊幼稚園，再增K3C下午班有3名學生感染。

個案方面，本港昨增10,194宗確診，包括164宗輸入個案。醫管局公布多16名患者離世，年齡介乎47至99歲，有10人死因被指與新冠肺炎有關連，第五波疫情累計9,544宗死亡個案。昨有11間安老和殘疾院舍共15名院友和1名員工確診，合共約96名院友和3名職員要檢疫。

多3間公院有病房爆群組

公立醫院多3個病房出現爆發，分別為小欖醫院嚴重智障男病房、屯門醫院內科老人科康復病房，以及將軍澳醫院內科病房，相關病房已徹底消毒和暫停探訪。

昨有243人在新冠治療中心(亞博館)留醫，當局早前指靠兼職人手和全職醫護加班，場館可增至240張病床，醫管局總行政經理李立業昨稱，同事看見有需求便「行多一步，幫多些少病人」，又透露中心擬在中秋節後再加開病床。