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2023-09-07 04:31:56
日報

返回劏房撞破被入屋爆竊 26歲漢勒死77歲鄰居再墮樓亡

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葵涌工廈

77歲男子在工廈劏房內疑遭鄰居殺害。(林俊源攝)

葵涌工廈發生謀殺及自殺案。77歲姓范男子疑返回劏房時，撞破26歲姓周鄰居正入屋爆竊，二人糾纏間，范翁遭勒死。姓周男子疑畏罪，其後被發現於大窩口邨富靜樓墮樓亡。

警方前日(5日)傍晚6時接到一名66歲姓范女子報案指，其77歲姓范兄長於周一(4日)起失去聯絡，新界南總區失蹤人口調查組昨日(6日)下午1時，到范翁於葵涌健康街萬利工業大廈一個租住劏房單位調查，開門發現單位內一架手推車上放有一個黑色尼龍袋，打開赫見一具男性遺體，相信是失蹤姓范男子。同日下午1時36分，警方接報大窩口邨富靜樓有一名男子墮樓，送院後搶救不治。

葵青警區刑事總督察 周健鴻

周健鴻

葵青警區刑事總督察周健鴻昨晚交代案情指，兩名死者為鄰居關係，范翁居於上址一年半，周姓男子租住上址一年，估計相識約一年，初步調查雙方為點頭之交，事發前未見曾有爭執或發生嘈吵。

他續指，周姓男子墮樓前，曾透過即時通訊軟件向親友承認錯手殺人，決定自殺。周疑打算進入受害人單位爆竊時，被恰好返家的范發現，隨後將對方勒死。警方在事發現場未有發現打鬥痕跡和行兇工具，相信周男徒手勒死受害人。由於受害人死亡時間已超過兩至三日，屍身已腐爛，法醫需要更多時間確定死因。

發現鄰居入屋爆竊再被殺害，今年3月亦發生。居葵涌葵芳閣一名63歲女子，遭入屋爆竊的賊人殺害，經調查發現，入屋爆竊者為女受害人鄰居女兒的男姓朋友，該名男子寄住於受害人鄰居家中，而鄰居有受害人後備鎖匙，男子伺機利用後備匙入屋爆竊，女受害人剛返家撞破而被殺害。疑兇在案後當日潛逃日本，於5月時在當地郊區被發現死亡，現場留有遺書，聲稱畏罪自殺。

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