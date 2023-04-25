返港前拜會廣東省領導 李家超：港須追落後追時間

李家超和隨行官員、立法會議員下午由廣州東站乘高鐵返港，他總結行程時表示，滿意今次訪問成果並達到3個成果，包括有83名議員與政府一同出訪，體現行政和立法機關的團結，並形容眾人「同心同德共同做好訪問」。

立法會大灣區訪問團結束一連四日行程，逾80名議員先後走訪深圳、廣州等城市。率團的特首李家超滿意今次訪問成果，本港已經與4個大灣區城市達成共識，盼日後可合作並發揮各自優勢。他又稱，立法會以往的「亂局」已經不再，香港當下必須「追落後、追時間、追前列」，今次行程亦體現到行政和立法機關的團結。

舉例可「香港研發 佛山製造」

他續說，今次行程展示本港對融入大灣區的主動和積極，以及成功與4個到訪過的大灣區城市達成共識，一同努力把大灣區建設「推上新台階」，包括與不同城市合作互補、「強強聯手」發揮各自優勢，舉例稱可以由大灣區城市協助將本港的科研成果轉為商品，「香港研發、佛山製造。」

訪問團上周五下午由政府總部出發，3日半的行程共有16個考察項目，涵蓋創科、文化藝術、青年發展等範疇。李家超認為，今次訪問團「只是起點」，往後港府官員會繼續安排不同大灣區訪問，又指「立法會拉布、癱瘓、破壞嘅時候過咗喇」，現今本港必須「追落後、追時間、追前列」，並要敢於創新和打破樽頸，努力將香港變成一個屹立世界的前列城市。此外，他留意到訪問期間官員和議員前所未有地打成一片、交流過程和溝通愉快，跟以往立法會有非常強烈對比。

立法會主席、訪問團副團長梁君彥特別感謝政府和廣東省、市安排行程，令議員可認真考察每個項目和景點。他說，此行取得相當多成果、讓不同城市看到大家的團結，形容行政和立法機關前所未有地齊心做事，「我哋呢個隊伍係一條隊，唔係以前咁有人拖政府後腿。」

上午考察廣州瀝滘淨水廠

至於訪問團最後一日行程，東莞「紅組」和佛山「紫組」早上齊到廣州市的瀝滘淨水廠，了解濾水廠運作、濾水程序、淨化技術和廠房設施等，之後與廣州市委書記林克慶和市長郭永航敘餐。一行人最後到珠島賓館拜會廣東省委書記黃坤明和廣東省長王偉中，全體出席議員除合照外均要佩戴口罩，據悉他們前晚已在酒店進行核酸檢測。