迪士尼亞太網購平台下周登港，集多個故事系列官方產品逾千件。

迪士尼粉絲對迪士尼產品愛不惜手，迪士尼宣布亞太旗艦網上購物平台shopDisney下周二(14日)登陸本港，平台集合迪士尼、彼思、星球大戰和Marvel等人物故事系列超過1,000款官方產品。華特迪士尼公司大中華區及韓國消費品部高級副總裁及總經理林家文表示，shopDisney在港推出，迪士尼粉絲和消費者可以輕鬆選購鍾愛的迪士尼各式精品，包括具有收藏價值的產品及融合本地生活品味的亞太獨家精選商品，冀把迪士尼的魔法從世界各地直送到粉絲的身邊。

首批精選商品將於下周上午8時在shopDisney上線，多個系列產品包括收藏品、時尚成人服飾、玩具及嬰兒用品、家庭用品、文具和禮品等，包括廣受歡迎的「Mickey Mouse: The Main Attraction 收藏家系列」、「Disney x

COACH」系列，以及設計靈感來自於米奇老鼠、小熊維尼等備受喜愛的角色的家居用品系列等，摩登且時尚。

精選產品包括：