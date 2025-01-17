迪士尼去年丁財兩旺 酒店聖誕入住率逾九成 慶新春活動送米奇米妮利是

農曆新年假期與親朋戚友拜年之餘，亦有不少好去處。迪士尼推出蛇年新春慶祝活動，市民在指定日子進場更可𢭃利是！園方表示，樂園去年遊客人數持續增加，酒店入住率亦有改善，當中聖誕節入住率達逾九成，形容是「旺丁又旺財」，希望勢頭可持續到農曆新年。迪士尼又指，大灣區是主要市場之一，並正在深圳舉辦活動加強宣傳。

迪士尼蛇年新春活動「奇妙年年」，即日起至2月16日舉行，賓客可在樂園與穿上節日服飾的迪士尼朋友團聚、品嘗應節佳餚以及入手多款富迪士尼特色的年貨。園方亦在由大年初一起，向入園賓客贈送一封米奇米妮蛇年主題利是，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券。

旺丁又旺財

樂園傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，過去一年樂園「旺丁又旺財」，入場人數持續增加，聖誕節期間與除夕倒數活動吸引來自本地、大灣區同東南亞地區既賓客入園。她續指，大灣區是樂園其中一個主要市場，去年萬聖節深圳訪客的入園人數錄得雙位數增長；因應新園區「魔雪奇緣世界」開幕以來，來自內地的「奇妙處處通」(年票)會員人數更是翻倍。