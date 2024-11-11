迪士尼夥聖雅各福群會將廢料升級再造 華特銅像圍板舊雨衣製電話袋

不少工程在施工期間，會使用木板或帆布圍封工地，減少塵土飛揚；竣工後，這些物料終點站或是堆填區，但只要多花心思，將物料升級再造，亦可成為既實用又富價值的物品。香港迪士尼夥拍聖雅各福群會升級再造中心舉行工作坊，將製作華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」工程時，圍板帆布物料製作實用電話袋。聖雅各福群會指，希望活動能激發同事探索將更多廢物再造的可能性，並融入於工作以及生活內。
華特迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」去年10月揭幕。香港迪士尼指，秉承銅像所代表的無盡想像、夢想和希望，早前夥拍聖雅各福群會升級再造中心，為近100名迪士尼義工舉辦「華」麗升級工作坊，將工程時的圍板帆布物料升級再造，轉化為既實用、又有意義的電話袋。圍板布料成電話袋的外層，而內層及肩帶利用演藝人員的舊雨衣製作。
帆布物料加入暗花圖案
香港迪士尼樂園度假區設計及演出質量創意發展總監潘素齡透露，團隊早在設計工程圍板時已計劃將其帆布物料升級再造，「加入米奇頭像、城堡、『Dream Makers』字樣的迪士尼元素暗花圖案，增加布料的可觀性，希望日後可締造一份具意義且可持續的紀念品。」
工作坊除推動綠色生活，更由聖雅各福群會支持的復康人士擔任小導師，盼建構共融社區。其中一名小導師紹基，運用專業技能和累積下來的經驗，協助參加者順利完成電話袋，他笑指「早在一個月前我已幫手準備！……看到這次工作坊參加者製作用心、成品精美，十分投入製作過程，讓我期待繼續參與下一次工作坊。」
近年愈多人關注環境保護、氣候變遷和可持續發展的議題。聖雅各福群會升級再造中心教育經理謝雲泉指，透過升級再造賦予廢物新生命與價值，可以有效減輕堆填區的壓力。「香港迪士尼的各種設計品質佳、也富有故事性，十分適合升級再造，延續物品原本的意義。這次工作坊是一個很好的示範，希望活動能激發同事探索更多廢物再造的可能性，將它融入工作及生活當中。」