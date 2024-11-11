迪士尼夥聖雅各福群會將廢料升級再造 華特銅像圍板舊雨衣製電話袋

不少工程在施工期間，會使用木板或帆布圍封工地，減少塵土飛揚；竣工後，這些物料終點站或是堆填區，但只要多花心思，將物料升級再造，亦可成為既實用又富價值的物品。香港迪士尼夥拍聖雅各福群會升級再造中心舉行工作坊，將製作華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」工程時，圍板帆布物料製作實用電話袋。聖雅各福群會指，希望活動能激發同事探索將更多廢物再造的可能性，並融入於工作以及生活內。

華特迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」去年10月揭幕。香港迪士尼指，秉承銅像所代表的無盡想像、夢想和希望，早前夥拍聖雅各福群會升級再造中心，為近100名迪士尼義工舉辦「華」麗升級工作坊，將工程時的圍板帆布物料升級再造，轉化為既實用、又有意義的電話袋。圍板布料成電話袋的外層，而內層及肩帶利用演藝人員的舊雨衣製作。