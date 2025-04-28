迪士尼小粉絲舞台表演夢想成真 香港迪士尼樂園度假區與願望成真基金®攜手實現小女孩願望

為慶祝4月29日「世界願望日」，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）最近聯同願望成真基金®（基金），為一位勇敢的七歲小女孩懿晨實現願望。她於兩個月大時出現膽管閉塞，及後於四歲時確診罕見的淋巴癌，期間經歷四次器官和骨髓移植，以及一連串的化療，最終打倒病魔。 活動上，近千位賓客親身見證懿晨願望成真，成為《迪士尼魔法書房》故事一部分。

「接下來誰會揭開這本書？誰想做書裏的主角？會不會是你？」每當米奇老鼠在《迪士尼魔法書房》尾聲問這句話時，懿晨都會興奮地舉起小手，希望能成為受米奇邀請上台的幸運兒。

這個滿載奇妙魔法的劇場演出，正是懿晨對抗重病的勇氣與希望泉源。她最大的心願是能夠踏上舞台，與米奇並肩演出，親身走進故事世界，成為舞台表演的一部分 — 以最奇妙夢幻的方式實現願望。

為了實現她的願望，香港迪士尼娛樂事務團隊精心設計了一個演出前的特別時刻，並讓她真正參與演出。懿晨穿上由度假區服裝部設計的專屬服裝，在魔法化妝廳進行了華麗變身，化上精緻的妝容及頭髮造型，全情投入舞台演員的體驗。 演出結束後，懿晨還收到了特別驚喜 — 她最喜愛的迪士尼朋友愛莎女王驚喜現身，為她送上窩心的祝福與讚賞。

願望成真前，懿晨整個月來每天都努力練習編舞和對白，更在劇本中加入個人元素，讓表演更動人心弦。「站在這麼多觀眾面前，讓我既緊張又興奮！」懿晨開心地說：「我的願望終於成真了！」 懿晨的父母表示：「香港迪士尼樂園是一個充滿奇妙魔法的地方，就像走進了夢幻的童話國度。我們很高興懿晨能在這裡實現願望，這次演出將成為她畢生難忘的回憶，也讓她變得更加自信。」

此外，一位來自新加坡及三位來自台灣的願望童，也如願來到香港迪士尼遊玩。他們親身見證懿晨夢想成真的奇妙時刻，讓整個活動加倍溫馨感人。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「今年活動別具意義，適逢香港迪士尼迎來20周年，標誌著我們20載以來致力創造歡樂及奇妙時刻。多年來，我們與願望成真基金並肩同行，攜手為願望童實現願望，傳遞希望與快樂。」 「自2008年起，香港迪士尼已實現超過340個願望，展現我們持續支援願望童及其家庭的承諾。」莫偉庭續說。

香港願望成真基金董事會成員梁雋文表示：「不論健康狀況如何，孩子們都擁有無限想像力，讓他們的願望無遠弗屆而又獨一無二。懿晨的願望提醒每位願望童，在抗病旅程中，他們展現出非凡的勇氣、堅毅和力量，每位都是自己故事中的英雄。」

活動後，來自香港、其他亞洲及中東地區超過12個願望成真基金分會的45名國際成員齊聚香港迪士尼，出席基金相隔八年後再次舉辦的異地圓桌會議。度假區代表亦於會上分享過去為願望童實現夢想的經驗與啟發。 45 年來，迪士尼一直與基金攜手合作，致力在孩子和家庭最需要的時候，透過迪士尼獨有的方式實現願望，締造快樂與希望。迪士尼深感自豪能成為願望成真基金於全球各地實現最多願望的支持單位。 平均每天每小時就有一個迪士尼願望被實現 — 迪士尼很榮幸願望童選擇迪士尼實現他們最真摯的願望。度假區將繼續與香港願望成真基金及其他國際願望成真基金分會合作，為正對抗頑疾的兒童及其家人創造奇妙難忘的寶貴回憶。 (資料及相片由香港迪士尼提供)