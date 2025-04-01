迪士尼捐20萬門票予本地社區慶20周年

今年為香港迪士尼20周年，為慶祝這個非常重要的一年，現正開展「快樂傳遞：香港迪士尼樂園 20 周年門票捐贈」計劃；堅守締造魔法與歡樂的承諾，度假區將捐出200,000張樂園門票予社區上有需要人士，邀請他們投入香港迪士尼的全年慶祝奇妙派對。
香港迪士尼每一年平均捐出超過100,000張樂園門票予有需要人士，而這個數字將會在20周年捐贈計劃中增加一倍，至200,000張。根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的註冊非政府組織或慈善團體，可由即日起至 2025 年 4 月 30 日，於香港迪士尼官方網頁提交申請文件及所需資料。
20周年派對預覽活動
迪士尼又指，將於今月17日舉辦20周年派對預覽活動，邀請逾550名來自內地及台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、新加坡等地的迪士尼粉絲、傳媒及內容創作者出席。米奇與好友已經準備好全新派對服飾，在紅地毯上閃耀登場。未來幾個月，度假區將展開全球及地區性宣傳活動，邀請各旅客到訪香港並參與香港迪士尼獨有的盛大慶祝活動，展現香港作為首選旅遊目的地之地位。
萬眾期待的 20 周年慶祝活動將於6月開始，包括全新的城堡演出、度假區最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本「迪士尼星夢光影之旅」。
香港居民優惠
另外，香港居民由即日起至2025年7月31日，香港居民可以港幣859元專享「雙重暢玩」優惠，率先參與樂園20周年奇妙派對，以及更多期間限定節目，包括Duffy與好友及Marvel主題活動。
在過去19年，度假區的迪士尼義工隊累計貢獻接近123,000個義工時數，包括於香港兒童醫院推出的「迪士尼『童樂遊』」支援病童，以及為特殊學習需要的兒童推出社會適應訓練。我們鼓勵現今年輕人憧憬未來、培養才華與技能、並成為他們想像中的自己。
同時，香港迪士尼對本港經濟作出的重要貢獻感到無比自豪。於2024財政年度，度假區為本港帶來約124億港元的增加值，相當於香港本地生產總值約0.42%，並創造約22,000個就業機會(以人工作年計算)，為香港整體經濟作出積極貢獻。憑藉 20年來建立的堅實基礎，度假區期待在充滿可能性的未來繼續傳遞快樂、啟迪正能量，並創造無限機遇。
莫偉庭：高興能帶來更多精彩、快樂時刻
香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，「20年來，香港迪士尼一直致力支持弱勢社群，對經濟和社區帶來奇妙的影響。」他續指，為慶祝香港迪士尼20年來作為旅遊業的矚目地標，很高興能夠為世界各地和本地的賓客帶來更多精彩、快樂時刻，並邀請他們投入這場在香港迪士尼舉行的獨一無二派對。