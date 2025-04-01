迪士尼捐20萬門票予本地社區慶20周年

香港迪士尼每一年平均捐出超過100,000張樂園門票予有需要人士，而這個數字將會在20周年捐贈計劃中增加一倍，至200,000張。根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的註冊非政府組織或慈善團體，可由即日起至 2025 年 4 月 30 日，於香港迪士尼 官方網頁 提交申請文件及所需資料。

今年為香港迪士尼20周年，為慶祝這個非常重要的一年，現正開展「快樂傳遞：香港迪士尼樂園 20 周年門票捐贈」計劃；堅守締造魔法與歡樂的承諾，度假區將捐出200,000張樂園門票予社區上有需要人士，邀請他們投入香港迪士尼的全年慶祝奇妙派對。

20周年派對預覽活動

迪士尼又指，將於今月17日舉辦20周年派對預覽活動，邀請逾550名來自內地及台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、新加坡等地的迪士尼粉絲、傳媒及內容創作者出席。米奇與好友已經準備好全新派對服飾，在紅地毯上閃耀登場。未來幾個月，度假區將展開全球及地區性宣傳活動，邀請各旅客到訪香港並參與香港迪士尼獨有的盛大慶祝活動，展現香港作為首選旅遊目的地之地位。

萬眾期待的 20 周年慶祝活動將於6月開始，包括全新的城堡演出、度假區最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本「迪士尼星夢光影之旅」。