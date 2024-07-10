迪士尼推驚喜優惠 會員持戲飛可換《玩轉腦朋友 2》明信片 生日港人往酒店送樂園門票

迪士尼推出一系列餐飲、商品及酒店優惠。適逄《玩轉腦朋友 2》上映，每位「奇妙處處通」會員於明起(11日)至31日期間，「奇妙處處通」會員可憑《玩轉腦朋友 2》合資格戲票1張及有效個人會員卡，到奇妙處處通會員服務中心(位於美國小鎮大街)，換領限量版明信片一套(三張)，而明信片款式將每星期更換，立即準 備，集齊三套共九張！禮品數量有限，送完即止。

換領期:

7月11日至7月17日：阿樂、阿焦、阿驚

7月18日至7月24日：阿愁、阿尷、阿厭

7 月25日至7月31日：阿羡、阿憎、阿燥

另外，《玩轉腦朋友 》商品亦設有「Inside out 推廣組合」優惠。優惠有分成人組合和小童組合，兩個組合均包含指定服飾及1個指定迷你毛公仔；售價分別是328元(成人)及219元(小童)。此現行優惠不得與其他推廣折扣優惠一併使用。