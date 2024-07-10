迪士尼推驚喜優惠 會員持戲飛可換《玩轉腦朋友 2》明信片 生日港人往酒店送樂園門票

迪士尼推出一系列餐飲、商品及酒店優惠。適逄《玩轉腦朋友 2》上映，每位「奇妙處處通」會員於明起(11日)至31日期間，「奇妙處處通」會員可憑《玩轉腦朋友 2》合資格戲票1張及有效個人會員卡，到奇妙處處通會員服務中心(位於美國小鎮大街)，換領限量版明信片一套(三張)，而明信片款式將每星期更換，立即準 備，集齊三套共九張！禮品數量有限，送完即止。
換領期:
7月11日至7月17日：阿樂、阿焦、阿驚
7月18日至7月24日：阿愁、阿尷、阿厭
7 月25日至7月31日：阿羡、阿憎、阿燥
另外，《玩轉腦朋友 》商品亦設有「Inside out 推廣組合」優惠。優惠有分成人組合和小童組合，兩個組合均包含指定服飾及1個指定迷你毛公仔；售價分別是328元(成人)及219元(小童)。此現行優惠不得與其他推廣折扣優惠一併使用。
預訂2晚以上住宿7折
至於酒店優惠方面，由即日至今年12月11日，預訂香港迪士尼樂園度假區酒店住宿2晚以上，尊享實時房價7折，標準客房平均每晚由港幣$1,330起；而由即日至12月15日期間入住香港迪士尼樂園度假區酒店的賓客可於指定餐廳享受一系列優惠，包括每消費滿港幣500元可享港幣$100折扣優惠、自助晚餐港幣$100折扣優惠、指定飲品買一送一優惠及凡惠顧主菜可享指定小食或甜品一客。
而廚師團隊亦以自然為靈感，將時令有機蔬菜入饌，配搭嚴選食材，為經典中菜注入新意，巧手炮製一道道精緻的「粵嘗·有機」佳餚；並在7月8日至9月28日期間於香港迪士尼樂園酒店供應給賓客們。
免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡
壽星在迪士尼慶祝生日格外高興。如香港居民預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐(兩位)只需港幣$3,116起；生日賓客免費獲贈1日門票一張(價值港幣$879)。優惠包括可享1日門票85折優惠，最多購買三張標準或小童門票，以及園內及酒店商品店購物滿港幣 $300 元可享9折優惠。
此外，現凡惠顧「香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇」， 免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡 。於登記入住酒店時更可領取免費生日紀念徽章，為奇妙生日之旅留下美好回憶。更可加購多款個人化的迪士尼禮物，為摯愛送上特別版生日禮物， 讓生日主角帶回家好好珍藏，延續奇妙魔法，回味獨一無二的生日體驗。
相關優惠適用於由即日至 2024年12月20日(包括首尾兩日)期間入住，退房日期為 2024 年12月 21 日或之前的賓客。