迪士尼推龍年活動 年初一入園派利是 園區早開遲收 冀吸過夜客

農曆新年期間，留港度歲市民亦有不少好去處。香港迪士尼樂園即日起至2月25日(年初十六)，舉行「奇妙年年」新春慶祝活動，包括有全新農曆新年主題城堡舞台表演、年初一向入園人士派利是等。香港迪士尼表示，新春慶祝活動期間園區會每日開放，營業時間延長開放時間，提前早上9時半開放，延至晚上9時閉園。

迪士尼在大年初一(2月10日)起會向入場市民派發鋼牙奇奇與大鼻帝帝利是一封，內附朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，送完即止。活動期間，城堡的舞台表演會播放原創賀年歌《奇妙年年齊喜舞》，表演會加入電影《花木蘭》中的「木須龍」和其他迪士尼卡通人物。而賓客可在不同景點與迪士尼朋友拜年，例如在魔雪奇緣世界與安娜和愛莎會面。鋼琴家郎朗亦會在本月27日在迪士尼城堡表演，彈奏迪士尼經典樂曲。

延長開放 望帶動旅客過夜消費

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊指出，希望活動可帶動旅客留港過夜消費，故園區提早至早上9時半開放，延至半小時、晚上9時才閉園。她提醒市民可在官網或手機App瀏覽放時間詳情。

黎珮珊又估計，大年初三將迎來入場的高峰，因農曆新年首兩日港人及旅客須到親友家拜年。提醒迪士尼有提供「提早入園證」訂購，若旅客在迪士尼的酒店下榻，更可在翌日早上9時率先暢玩新開幕的魔雪奇緣園區。黎續指，剛過去的聖誕節及除夕倒數活動深受歡迎，期望農曆新年活動，同樣吸引本地及海外遊客到訪。