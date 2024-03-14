迪士尼春日萌粉盛會明回歸 與Duffy及好友同遊樂園

迪士尼「Duffy 與好友同萌遊」將於明日(15日)回歸樂園度假區。今日超過過200位來自亞洲各地的萌粉聚首一堂，以
一身應援色打扮、帶上應援物，為「Duffy 與好友同萌遊」揭開序幕。萌粉盛會將設不同活動，包括首個 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場、於「Duffy 與好友遊玩屋」跟7位Duffy與好友見面拍照、投入全新 Cookie Ann「滋味分享」驚喜時刻、以及欣賞「StellaLou 夢想起舞吧」。
今個年度的萌粉盛會焦點是「 Duffy 與好友『快樂分享』」小劇場。奇妙夢想城堡舞台已化身成春日野餐的草地場景，迎來七位穿上新裝的好萌友，帶來全新小劇場演出。位於廣場匯的「Duffy與好友遊玩屋」佈滿春日裝飾，Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn 與‘Olu Mel 將換上新裝與萌粉見面與自拍。而明日起LinaBell亦會加入她的好友，於遊玩屋跟大家見面。於美國小鎮大街，CookieAnn 將與不同好友組成期間限定組合，打造CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻。
「StellaLou 夢想起舞吧」由4月5日至5月5日起於迪士尼故事劇場載譽歸來，StellaLou 再度與香港芭蕾舞團合作，並在好友 Duffy、LinaBell與 Gelatoni 的扶持下，以堅毅的努力練習，跨越重重困難考驗，一步一步實現她的夢想。萌粉們可在入場前購買以 StellaLou 最愛的紫色系商品，為 StellaLou 應援，支持她的追夢之旅。