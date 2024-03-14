迪士尼春日萌粉盛會明回歸 與Duffy及好友同遊樂園

迪士尼「Duffy 與好友同萌遊」將於明日(15日)回歸樂園度假區。今日超過過200位來自亞洲各地的萌粉聚首一堂，以

一身應援色打扮、帶上應援物，為「Duffy 與好友同萌遊」揭開序幕。萌粉盛會將設不同活動，包括首個 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場、於「Duffy 與好友遊玩屋」跟7位Duffy與好友見面拍照、投入全新 Cookie Ann「滋味分享」驚喜時刻、以及欣賞「StellaLou 夢想起舞吧」。

今個年度的萌粉盛會焦點是「 Duffy 與好友『快樂分享』」小劇場。奇妙夢想城堡舞台已化身成春日野餐的草地場景，迎來七位穿上新裝的好萌友，帶來全新小劇場演出。位於廣場匯的「Duffy與好友遊玩屋」佈滿春日裝飾，Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn 與‘Olu Mel 將換上新裝與萌粉見面與自拍。而明日起LinaBell亦會加入她的好友，於遊玩屋跟大家見面。於美國小鎮大街，CookieAnn 將與不同好友組成期間限定組合，打造CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻。