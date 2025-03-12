迪士尼發生盜竊案 失300萬元器材遭轉售　回收店東主及工人接貨同被捕

昨日（11日）迪士尼職員發現有大批電子器材失竊，包括網絡交換器、防火牆設備及電視遙控器等，於是報警求助。消息指，迪士尼樂園一名貨倉經理上周五（7日）在園內一個佔地約1萬呎的倉庫檢查庫存時，發現18箱電子設備遺失，總價值約300萬港元，昨日報警處理，案件由新界南總區刑事部接手調查。

職員偷器材轉售

據了解，倉庫沒有保安看管，但倉庫有上鎖，而且倉庫安裝了閉路電視。今年2月時所有電子設備檢查妥當。警方經調查後發現，倉庫外的閉路電視拍攝到一輛由迪士尼樂園貨倉職員登記的私家車，於3月1日至7日期間曾到過倉庫；其後拘捕一名28歲姓鄭男子懷疑他偷取了18箱電子設備，昨日晚上在大埔區以涉嫌「爆竊」罪將其拘捕。經調查後得知，他以30萬元將18箱電子設備分3次售予深水埗區的一間回收店。

回收店二人同被捕

而回收店負責人以30萬元購買了該批電子設備，並已將7箱電子設備透過微信以18萬元售予一名不知名的買家，另外6箱則以12萬元售予回收店工人。警方其後在回收店起回5箱電子設備，並以涉嫌「處理贓物」罪拘捕25歲姓蔡回收店負責人及23歲姓蔡回收店工人。