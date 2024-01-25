迪士尼舉行「奇妙年年」新春慶祝活動 園區部份日子延長開放

迪士尼在大年初一起會向入場市民可獲贈鋼牙奇奇與大鼻帝帝利市一封，內附朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，派完即止。另外，活動期間城堡的舞台表演會播放原創賀年歌《奇妙年年齊喜舞》，表演亦會加入電影《花木蘭》中的「木須龍」和其他迪士尼卡通人物。而賓客可在不同景點與迪士尼朋友拜年，例如在魔雪奇緣世界與安娜和愛莎會面。而鋼琴家郎朗亦會在本月27日在迪士尼城堡表演，彈奏迪士尼經典樂曲。

農曆新年期間，市民都需要到不同親友家中共度新年，而迪士尼粉絲亦要不忘入園與迪士尼朋友拜年。香港迪士尼即日起至2月25日，舉行「奇妙年年」新春慶祝活動，如全新農曆新年主題城堡舞台表演、年初一向入園人士派利是等等。迪士尼表示，新春慶祝活動期間園區會每日開放，日子營業時間提早至9時半開放，晚上9點正閉園。

延長開放 望帶動旅客過夜消費

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊指出，因希望可帶動旅客留港過夜消費，故園區提早至早上9時半開放，並延長至晚上9點閉園。她提醒市民可在官網或手機App瀏覽放時間詳情。

黎珮珊又估計，預料大年初三將迎來入場的高峰，因農曆新年首兩日港人及旅客都需要拜年。她提醒，迪士尼有提供「提早入園證」訂購，又建議旅客可在迪士尼的酒店下榻，以便翌日早上9點率先暢玩新開幕的魔雪奇緣園區。黎續指，剛過去的聖誕節及除夕倒數活動深受歡迎，期望農曆新年活動，同樣吸引本地及海外遊客到訪。