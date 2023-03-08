迪士尼製作總監兼顧事業家庭 人生階段融入節目引共鳴

時下不少女性都要兼顧事業和家庭，香港迪士尼樂園度假區製作總監虞楟 (Fiona)亦不例外。作為兩個孩子的母親的Fiona，更將不同人生階段的情節，融入城堡夜間匯演內容中，引起觀眾的共鳴。

畢業於香港演藝學院的 Fiona已在香港迪士尼工作超過 17 年，現時負責領導樂園演出的製作團隊，確保項目順利完成。作為香港製作總監，她更領導團隊由籌劃城堡夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，至最後公演籌備過程長達5年。

Fiona指，表演之所以大受歡迎，其中一個主因是其內容連繫了人生的不同階段，能夠觸發所有人的共鳴，作為媽媽的她感受亦特別深。她舉例，第一章「誕生之時」就像看著自己的孩子出生成長；第三章「蛻變之時」亦提醒自己勇於面對困難的信念，和教導自己兒女面對不同障礙是成長必經之路，克服後才能順利進入人生另一階段。

攜子女欣賞參與作品

Fiona雖然工作繁忙，但並沒有放棄陪伴家人的時間，不時會帶子女到樂園欣賞自己有份製作的表演，小朋友亦因為媽媽的工作而感到驕傲，亦成為Fiona工作的動力。她稱作為母親，也會特別體諒同事的處境，讓他們有更多時間陪伴家人。

除了「迪士尼星夢光影之旅」，Fiona亦參與籌備去年推出的「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會，以及下月上演的「StellaLou 夢想起舞吧」。「StellaLou 夢想起舞吧」為香港迪士尼與香港芭蕾舞團首次合作，以 Duffy 與好友為主題的精彩劇場表演，宣揚追尋夢想和願望的奇妙力量。今次演出亦會推行先導計劃，為有特別需要的人士安排「自在劇場」(Relaxed Show) 的場次，在一些舞台效果如燈光及音響等進行調整，適合患有自閉症、智力障礙、認知障礙等人士，在一個更放鬆的環境下欣賞表演。Fiona期望讓更多不同背景和能力的大人和小朋友都能體驗到迪士尼的奇妙力量。