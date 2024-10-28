迪士尼跑步盛事 10K Weekend 今周末開跑 老師攜視障學生參賽助生涯規劃

全城期待的奇妙跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend」將於今個周末（11 月 2 日至 3 日）舉 ⾏，吸引接近 20,000 名來至香港、內地、台灣、日本、泰國等地的跑手和迪士尼粉絲報名參與。 今屆參加者可首度跑入全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」，體驗冰雪魔法 以及阿德爾居民的熱情。活動亦繼續推動傷健共融的理念，透過香港傷青、香港復康聯會、及心 光學校邀請了約 80 名不同能⼒包括視障、聽障和肢體殘障的跑手參加。當中有年輕視障跑手便夥 拍領跑員參加，從跑步體驗生涯規劃。

來自心光學校中四級、17 歲的許名揚（Victor），與學校 老師兼領跑員黃栢林（黃 Sir）首次參加「10K Weekend」 便挑戰「Marvel 超級英雄 10 公里跑」。原來完全失明、 只能看到光影的名揚熱衷四處遊歷，七歲起跟隨爸爸學 習跑步，更於上年參與隊制越野賽並獲全場第六名的佳 績。對於今個星期的10公里跑，名揚表示十分興奮，因為自己有幸參與這個年度盛事。「我之前到香港迪士尼 都是為玩樂，今次很期待可以在我喜歡的地方做喜歡的運動，一邊聽著樂園音樂，伴隨許多迪士 尼朋友的打氣聲，一邊享受跑步。」

陪伴名揚一直跑過山嶺、平地等地方的領跑員就是心光學校的生涯規劃老師黃 Sir。學校生涯規劃 組和體育組合作推⾏「跑出個未來」計劃，用跑步培養學生的自信心和堅毅不屈的精神，在日後 走出人生路。黃 Sir 補充今次選擇帶學生參加「10K Weekend」是因為路線全程以平路為主，更有不少大直路，對視障跑手較為輕鬆和易掌握。