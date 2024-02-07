迪士尼過山車故障12人安全獲救 機電署：確保安全才可重啟

警方今日(7日)下午3時21分接報，香港迪士尼樂園的室內過山車「星戰極速穿梭」懷疑故障停在半空，涉及兩卡車。警方稱12名遊客被困，現場未有火花及煙霧，消防派出高空拯救專隊抵現場拯救，全部人於4時許安全救出，無人受傷。

大部份乘客不慌張 有小朋友喊

一度被困的11歲女童Coco表示，事發時過山車並非位於斜坡，她及大部份乘客都不慌張，但現場有其他小朋友喊。Coco指事發後場內有廣播，著被困人士安坐等待救援，被困時間不是很長。

迪士尼樂園表示，下午約3時星戰極速穿梭設施運作期間，因有賓客登車時間過長，致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，導致設施暫停。演藝人員馬上協助乘客撤離，事件中無人受傷。其中一列載有12位乘客的列車，由於停靠位置需按樂園既定機制通知消防處到場協助。該列車的所有乘客約於4時15分安全自行離開列車。樂園對所有受影響的賓客致歉。