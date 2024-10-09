迪士尼酒店辦執床大賽　員工最深刻為小朋友尋回伴睡毛巾

香港迪士尼持續迎來大批旅客，為表揚酒店營運部的管家團隊，香港迪士尼早前在「國際房務周」舉行慶祝活動，今年更舉辦「執床大賽」，讓一眾管家大展身手，一鬥換床單、被單、枕頭套等的功力。
在「執床大賽」奪冠的是迪士尼樂園酒店的樓層款待專員鄭佳敏，她指管家部工作看似容易，其實當中蘊含許多專業技巧。為接待每日數以千計的住客，團隊除了與時間競賽，每一項細節更要達到迪士尼的標準，讓到訪的住客可以有最舒適的享受。
為小朋友尋回伴睡毛巾
同為香港迪士尼樂園酒店樓層款待專員的唐細嬌，加入管家團隊1年多。細嬌日常除了打理客房外，還要為賓客尋找遺失的心愛物品。細嬌最印象深刻的一次，是為一個6歲的小朋友尋找陪伴多年的伴睡毛巾。她憶述小朋友的媽媽在入住香港迪士尼樂園酒店的第2天，向細嬌尋求協助，指女兒因在客房內弄丟伴睡毛巾而哭鬧，徹夜難眠，希望在整理房間時可以幫忙留意。細嬌於是落力尋找，最終在床頭櫃底拾獲小朋友的毛巾。「父母事後向我多番感謝，表示女兒第二晚能抱緊毛巾好好入睡，為另一日在度假區的奇妙之旅充足電。從沒想過我的職責能為一個小朋友帶來如此大的幫助！」小朋友一家更因為職員的熱心和友善態度，指日後會再次到訪香港迪士尼。
助情侶尋回戒指
除了毛巾，細嬌更曾為住客尋找情侶戒指。「當時一對小情侶焦急地說在酒店房間遺失戒指，女士眼發淚光」細嬌於是安撫住客，提議他們先體驗其他酒店設施，有消息再聯絡。最終細嬌尋獲細小的銀色戒指，並交還予小情侶。女士指戒指是他們首次到海外旅行時手工製的紀念品，別具意義。幸好有員工熱心幫忙，才能保留這份珍貴回憶。
與客人成為朋友
而另外一個管家團隊的「元老」—香港迪士尼樂園酒店公共地方款待專員黃展理，於度假區開幕時加入，至今已經在香港迪士尼工作19年。多年來展理接觸過無數來自世界各地的旅客，而其中一個最深厚感情的住客就是來自日本的Suzuki先生。Suzuki先生是香港迪士尼的忠實粉絲，每年也會專程入住樂園酒店，探索度假區的最新體驗。Suzuki先生每一次入住，展理都會如朋友般親切招待，讓他有賓至如歸的感覺。展理指「我們與Suzuki先生互相視對方為朋友，他分享日常近況，我會為他的腳傷而擔憂。這種人與人之間的微妙關係，令我確信一個碰面時的招呼、解答查詢、或簡短傾談，都能為賓客的旅程加添更多奇妙星粉，甚至帶來一段長久友誼。」