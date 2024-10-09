迪士尼酒店辦執床大賽　員工最深刻為小朋友尋回伴睡毛巾

香港迪士尼持續迎來大批旅客，為表揚酒店營運部的管家團隊，香港迪士尼早前在「國際房務周」舉行慶祝活動，今年更舉辦「執床大賽」，讓一眾管家大展身手，一鬥換床單、被單、枕頭套等的功力。

在「執床大賽」奪冠的是迪士尼樂園酒店的樓層款待專員鄭佳敏，她指管家部工作看似容易，其實當中蘊含許多專業技巧。為接待每日數以千計的住客，團隊除了與時間競賽，每一項細節更要達到迪士尼的標準，讓到訪的住客可以有最舒適的享受。

為小朋友尋回伴睡毛巾

同為香港迪士尼樂園酒店樓層款待專員的唐細嬌，加入管家團隊1年多。細嬌日常除了打理客房外，還要為賓客尋找遺失的心愛物品。細嬌最印象深刻的一次，是為一個6歲的小朋友尋找陪伴多年的伴睡毛巾。她憶述小朋友的媽媽在入住香港迪士尼樂園酒店的第2天，向細嬌尋求協助，指女兒因在客房內弄丟伴睡毛巾而哭鬧，徹夜難眠，希望在整理房間時可以幫忙留意。細嬌於是落力尋找，最終在床頭櫃底拾獲小朋友的毛巾。「父母事後向我多番感謝，表示女兒第二晚能抱緊毛巾好好入睡，為另一日在度假區的奇妙之旅充足電。從沒想過我的職責能為一個小朋友帶來如此大的幫助！」小朋友一家更因為職員的熱心和友善態度，指日後會再次到訪香港迪士尼。